Brome

Immer einen Ausflug wert ist der Flecken Brome im östlichsten Zipfel des Landkreises Gifhorn an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Hier kann man Geschichte erleben oder Natur und mehr genießen.

Beginnen können die Ausflügler die Entdeckungsreise zunächst mal mit einer gemütlichen Pause im Eiscafé von Biagio Guzzo (1), wo man bei leckerstem Gelato und Kaffeespezialitäten eine Grundlage schafft für das Folgende. Für Eilige sei zumindest ein Eis auf die Faust empfohlen. Die Bahnhofstraße hinunter in östliche Richtung gelangen die Ausflügler in den alten Kern des Fleckens zum nächsten Zwischenziel, die Liebfrauenkirche (2), die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Plänen des Konsistorialbaumeisters Friedrich August Ludwig Hellner erbaut wurde – nachdem ihre Vorgängerin aus dem 15. Jahrhundert bei einem Großbrand zerstört wurde.

Altarbild und Zigarren

Auf dem weiteren Weg zur Burg Brome passiert man auch die Apotheke Brome (3) an der Hauptstraße 20. Dort wurde sie auch gegründet vor immerhin 183 Jahren vom Apotheker Wilhelm Dietrich Meyer und mit Unterstützung des Burgherrn und Grafen von der Schulenburg. Fürderhin waren Bromer Apotheker immer offen für Neues: Eduard Burchardt malte 1842 das Altarbild der Liebfrauenkirche, Ernst Friedrich von Hadeln fabrizierte nebenher Zigarren sowie Tabak und Wilhelm B. A. Brauns begründete später die weltbekannte Anilinfarben GmbH. Heute leitet Maren Pannek die Apotheke.

Was Sie wissen müssen Die Anreise: Gut erreichbar ist der Flecken Brome mit dem Auto über A 39 und B 248 oder die B 244. Eine Bahnanbindung gibt es – für Personenverkehr – seit 1974 nicht mehr. Parkplätze stehen an verschiedenen Orten in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Eiscafé Guzzo: Bekannt und beliebt ist das Café von Biagio Guzzo, der weitere Niederlassungen in Klötze, Gardelegen und Salzwedel betreibt, für sein leckeres, täglich frisch zubereitetes Gelato. Geöffnet ist das Eiscafé von 9 bis 21 Uhr und erreichbar unter Tel. (0 58 33) 95 50 33. Liebfrauenkirche: In der Regel und speziell Corona-Zeiten ist sie verschlossen. Wer sie – unter Einhaltung der Hygiene-Regeln – besuchen und besichtigen möchte, kann für eine Terminabsprache gern Pastor Jürgen Klein unter Tel. (01 75) 4 29 46 64 kontaktieren oder (ab August) montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr die Pfarrsekretärin Cordula Witzke unter Tel. (05 83 33) 18 98. Apotheke Brome: Geöffnet ist sie von 8 bis 18.30 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr; Tel. (0 58 33) 3 35. Burg Brome: Das Museum, das „Altes Handwerk zum Fühlen, Leben und Anfassen“ bietet, ist von Mittwoch bis Samstag 14 bis 17 Uhr geöffnet, sonn- und feiertags, wenn auch das Museumscafé offen ist, von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro pro Erwachsenem, ab zwölf Jahre zwei Euro, darunter ist der Eintritt frei. Familienkarten gibt es für sieben Euro. Das Museum, das vom Landkreis Gifhorn mit Unterstützung des Museums- und Heimatvereins Brome betrieben wird, ist nicht barrierefrei. Für Gruppen werden Führungen angeboten nach vorheriger Terminabsprache unter Tel. (0 58 33) 18 20 oder per E-Mail an burg.brome@museen-gifhorn.de. Freibad der Samtgemeinde Brome: Es verfügt über Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kinderbecken, Matschanlage und Spielgeräte, Fünf-Meter-Sprungturm mit separatem Becken, eine große Liegewiese mit Volleyballfeld und Boulebahn, einen Kiosk/Imbiss und kostenlose Parkplätze. Geöffnet ist es in Corona-Zeiten für Frühschwimmer von 6.45 bis 8.45 Uhr (außer am Wochenende) sowie von 9 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr – letzter Einlass 19.30 Uhr. Erwachsene zahlen 3,20 Euro, Kinder ab drei Jahre und Jugendliche 1,60 Euro. Mühlenteich und Ohremühlengraben: Sie speisten einst die Bromer Wassermühle, in dem sich heute das Mühlencafé befindet, das von 9 bis 13 Uhr (sonntags bis 17 Uhr) geöffnet ist. Hexenküche: Der Imbiss-Geheimtipp von Fernfahrern, Handwerkern und Ausflüglern ist montags bis freitags von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet. Wer Wildgerichte und italienische Pizza bevorzugt, fährt auf der B 244 vier Kilometer Richtung Wolfsburg bis zum Hotel Restaurant „Hubertus“ (Am Wildgehege 3), wo man mit etwas Glück von der Terrasse aus das hauseigene Hirschrudel erblicken kann – geöffnet ab 17 Uhr, am Wochenende ab 11.30 Uhr, Donnerstag Ruhetag; Reservierungen unter Tel. (0 58 33) 4 27 99 75.

Wenige Hundert Meter weiter haben die Besucher Gelegenheit, tiefer in die Geschichte einzutauchen: auf dem Gelände und im Museum der Burg Brome (4), dem Wahrzeichen des Fleckens. Stationen im Außenbereich ermöglichen es, das Ausflugziel, das von 2009 bis 2014 umfassend saniert wurde, auf eigene Faust zu erkunden. Im Museum kann man „altes Handwerk neu erleben“ – es gibt viel zum Anfassen und Ausprobieren. In zwei Räumen widmet sich das Museum ausschließlich der Geschichte der Burg. Moderne Medien ergänzen die Ausstellung. Und das Museumscafé bietet sonn- und feiertags zu den Jahreszeiten passende, selbst gebackene Kuchen.

Zurück übers Junkerende und die Salzwedeler Straße gelangt man zur Ohre und an ihr entlang zur Mühlenstraße, wo man sich im Freibad der Samtgemeinde Brome (5) an heißen Tagen ordentlich erfrischen kann. Auf der gegenüber liegenden Seite der Mühlenstraße finden Naturinteressierte den renaturierten Mühlenteich und den Ohremühlengraben (6), wo sie an elf Erlebnisstationen mehr über Fließgewässer und ihre ökologische Bedeutung erfahren. Und wenn man nun schon mal mitten in der Natur ist, kann man auch einfach weiter gehen und die Ohreseen, den Großen und den Kleinen, umrunden mit ihrer üppigen Vegetation, Vogelartenreichtum und nachgewiesenem Bibervorkommen.

Zur Galerie Leckerstes Eis, Geschichte zum Anfassen oder Natur pur – die Dorfschönheit im östlichsten Zipfel des Landkreises Gifhorn hat viel zu bieten.

Dem ausgebauten Rundwanderweg folgend gelangt man nach einer erneuten Überquerung der Ohre auf der Straße Am Ohresee nicht nur zum Samtgemeinderathaus, sondern nach insgesamt rund drei Kilometern Fußweg auch wieder zurück zum möglichen Startpunkt, dem Eiscafé Guzzo, wo ein letztes Päuschen eigentlich noch mal drin sein sollte. Oder man resümiert den Tag bei einem Stopp am westlichen Ortsausgang in der „Hexenküche“ von Barbara Steinmetz bei einer Currywurst mit Pommes Frites.

Von Jörg Rohlfs