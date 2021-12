Tiddische

Eine Krippe, Hirten, Esel und Ziege – und die Weisen aus dem Morgenland sind auch da: Die Landeskirchliche Gemeinschaft Tiddische hat Heiligabend aus der Dorfstraße eine Weihnachtsstraße gemacht. Wettermäßig stand das nicht unter einem guten Stern – doch Tiddischer sind wacker.

Auf der Rampe steht der Engelschor noch etwas vom Dach geschützt. Es ist kurz vor dem Startschuss, Susanne Vesper von der Landeskirchlichen Gemeinschaft und Chorleiterin geht mit den Sängerinnen und Sängern die letzte Probe an. Es regnet dazu.

Zur Galerie Krippe, Hirten mit Ziege und Esel, Weise mit der Luca-App und Engelschor: Das sind Zutaten, mit denen die Landeskirchliche Gemeinschaft Tiddische die Dorfstraße zur Weihnachtsstraße gemacht hat.

Zwei Monate haben sich die rund 70 Beteiligten, darunter jene 30 Chor-Engel, reingehängt, dass es Heiligabend etwas wird mit der Weihnachtsstraße und ihren fünf Stationen. Vesper zeigt einmal quer rüber auf die andere Straßenseite zum Stand mit dem Glühwein. „Das abgespeckte Wirtshaus.“ Ein paar Schritte weiter haben die Weisen aus dem Morgenland ihr Zelt mit dem QR-Code für die Luca-Anmeldung aufgestellt.

Die Weihnachtsstraße habe man eigentlich schon voriges Jahr aufziehen wollen, sagt Vesper. Doch dann entschied sich die Gemeinschaft lieber für eine Online-Veranstaltung. Nun hat das Team die alten Pläne reaktiviert. „Live ist doch schöner. Wir wollen ein bisschen Weihnachten in die Welt tragen. Gerade in diesen schweren Zeiten.“

Auch wenn es regnet. Der Wetterbericht sagt noch Schneefall voraus. „Soll ja kommen. Aber dann sind wir wohl schon weg“, seufzt Vesper und widmet sich wieder dem Abschluss der Generalprobe. Gleich geht es richtig los.

Foto-Shooting mit dem Weihnachtsmann am Trecker

Felix Jehnert ist schon als Weihnachtsmann verkleidet und auf seinem adventlich geschmückten Trecker. „Kalt ist es auch.“ Das gehöre ja schon irgendwie zur Jahreszeit, aber eine wasserdichte Outdoor-Jacke ist sein roter Mantel nicht. Die erste Familie kommt. Jehnert posiert gleich mit zwei kleinen Kindern vor dem Trecker zum Schnappschuss für die Familien-Chatgruppe.

Gegenüber gewährt Susanne Wahl einen Blick in die Krippe. „Schauen Sie ruhig hinein.“ Nach dem Anheben der Decke blickt man in den Spiegel und wird somit des eigenen Antlitzes ansichtig. Weil Jesus in jedem von uns ist? Wahl nickt zu dieser Interpretation, aber auch „weil Jesus jeden sieht, so wie er ist“. In die Decke eingemummelt, statt zuhause online in der warmen Stube oder wie vor Corona im Gotteshaus beten: „Machen wir mal etwas Anderes, dass jeder etwas für sich mitnehmen kann, was Weihnachten für ihn bedeutet“, sagt Wahl.

„Oh du Fröhliche“: Jetzt fällt doch noch Schnee

Weder der Esel, noch die Hirten und ihre Ziege lassen sich vom Wetter verdrießen. Der Startschuss für die anderthalbstündige Weihnachtstraße mit Andacht, Gesang und Begegnung ist gefallen. Die ersten Tiddischer sind schon da. Wozu gibt es Regenschirme? Und dann: Immer mehr dicke Flocken mischen sich unter den Regen. Der Engelschor singt „Oh du Fröhliche“ dazu.

Von Dirk Reitmeister