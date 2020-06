Brome

In Altendorf ist eine Hähnchenmastanlage geplant, die drei Ställe für je 60.000 Tiere umfassen soll. Zuständig ist der Landkreis – der Rat der Samtgemeinde Brome bezog bei der Sitzung in Rühen am Donnerstag aber mehrheitlich Position.

Die Samtgemeinde muss als sogenannter Träger öffentlicher Belange eine behördliche Stellungnahme an den für die Genehmigung zuständigen Landkreis abgeben, ob der Flächennutzungsplan oder die Löschwasserversorgung dem Vorhaben entgegenstehen. Dies wird normalerweise behördenintern abgearbeitet, in diesem Fall aber aufgrund der Brisanz bewusst im Rat behandelt, erklärte Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. Die – rein planungsrechtliche – Stellungnahme wurde beschlossen.

Eine Resolution gegen den Mastbetrieb?

Der Bau- und Umweltausschuss hatte zuvor empfohlen, sich mit einer Resolution gegen das Vorhaben auszusprechen. Diskussionen gab es im Rat nun vor allem um das Wie: Der Verwaltungsausschuss hatte einen Text für die Resolution vorbereitet, in dem Befürchtungen von Bürgern und Ratsmitgliedern gegen das Vorhaben aufgelistet wurden und den Ratsmitglieder hätten unterschreiben können.

Frank-Markus Warnecke (Grüne) und Karl-Peter Ludwig ( SPD) beantragten, statt einer Resolution einen Beschluss herbeizuführen. Als politisches Gremium könne der Rat – über die Stellungnahme zum F-Plan und zur Löschwasserversorgung hinaus – auch seine politische Meinung kundtun, erklärte Ludwig. Als Beschlussfassung solle der Text zur Resolution mit Ergänzungen von Ratsmitglied Peter Albrecht dienen.

Landwirte werden diffamiert

Auch wenn den Redebeiträgen zu entnehmen war, dass viele Ratsmitglieder gegen die Hähnchenmastanlage sind, gab es Kritik an einzelnen Punkten der Resolution – insbesondere zu den Themen Antibiotika und Schadstoffe. So gehöre zum Einsatz von Antibiotika bei Tieren in Deutschland eine Indikation eines Tierarztes, sagte zum Beispiel Joachim Zeidler ( CDU) in Richtung Warnecke, der sich in seinem Beitrag auch darauf bezogen hatte, und warf ihm „Unterstellungen, die diffamierend für den Berufsstand“ seien, vor. „Es kann nicht sein, dass Sie uns Landwirten Sachen unterstellen, die straf- oder ordnungsrechtlich verfolgt werden können“, so Zeidler, der vorschlug, sich für oder gegen die Anlage zu positionieren, aber den Text weg zu lassen.

Ähnlich sah es Gerhard Borchert ( CDU), der sich grundsätzlich gegen Tierhaltung dieser Größenordnung aussprach und eigentlich auch gegen das Projekt stimmen wolle. „Wenn Landwirte in gewisser Weise Landwirte diffamieren“ würden, wie er Teile des Textes auffasste, könne er es aber nicht.

Ein weiterer Aspekt wurde von Jürgen Bammel (FWG) und Peter Albrecht ( SPD) eingebracht. Für Bammel, der Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann dafür dankte, das Thema bereits früh in die Fachausschüsse eingebracht und damit öffentlich behandelt zu haben, handele es sich bei der Anlage „im Grunde genommen um eine industrielle Großanlage“. Zwar sei noch nicht entschieden, ob das Vorhaben ein privilegiertes Bauen im Außenbereich eines landwirtschaftlichen Betriebes sei. Aber das Gesetz sei nicht auf Anlagen dieser Größenordnung zugeschnitten.

Weg von größer, weiter, schneller

Das sah Albrecht ähnlich. „Das hat für mich nicht mehr viel mit Landwirtschaft zu tun.“ Auch mit Blick auf die Corona-Krise forderte er ein Umdenken weg vom „größer, weiter, schneller“ und sprach sich dafür aus, dass Gremien „von unten nach oben“ Position beziehen sollten.

Mit zehn Gegenstimmen führte der Samtgemeinderat schließlich mehrheitlich einen Beschluss herbei, sich gegen die Hähnchenmastanlage zu positionieren – inklusive des ursprünglich als Resolution vorgesehenen Textes mit Ergänzungen von Albrecht als Vorlage für die Beschlussfassung. Der Text ist übrigens über das Bürgerinformationssystem auf der Internetseite der Samtgemeinde Brome abrufbar.

