Einen Aspekt beim Thema Hähnenmastanlage bei Altendorf möchte Volkhard Schuleit von der Bürgerinitiative gegen Hähnchenmast noch einmal in den Mittelpunkt stellen und schreibt zum Thema Antibiotikaeinsatz:

Die intensive Diskussion über die geplante Hähnchenmastanlage in Brome hat zu Missverständnissen zwischen politisch aktiven Landwirten und Mitgliedern der Bürgerinitiative gegen das Projekt gesorgt. Daher möchte ich noch einmal betonen: Unsere Kritik richtet sich allein gegen die Agrarindustrie und wird gestützt von nachprüfbaren Fakten!

Rückgang nur um 0,9 Prozent

Es ist richtig, dass Antibiotikaeinsatz in der Tiermast zu reinen Mastzwecken 2014 verboten wurde. Seitdem sank der Antibiotikaverbrauch bei der Aufzucht von Ferkeln, Schweinen und insbesondere Rindern um fast 50 Prozent. Bei Rindern schrumpfte der Verbrauch von 1,7 Tonnen im zweiten Halbjahr 2014 auf 0,4 Tonnen im zweiten Halbjahr 2017. Ein Rückgang um 76,4 Prozent! Die krasse Ausnahme bleibt das Mastgeflügel. Bei Masthühnern/Hähnchen ging der Verbrauch von Antibiotika nur um 0,9 Prozent zurück.

Die Gründe für den Missbrauch: Während Antibiotika bei Großvieh heute überwiegend gegen Krankheiten eingesetzt werden, ist ihr Einsatz in der Geflügelzucht systemisch. Bei Hühnern und Puten können durch eine Änderung der Zusammensetzung der Darmkeime (was durch Antibiotika erreicht wird) Futtermengen eingespart und die Wachstumsgeschwindigkeit gesteigert werden. Das Verbot, Antibiotika aus Mastgründen zu verabreichen, wird demzufolge aus rein wirtschaftlichen Gründen regelmäßig umgangen. Das Gesetz verbietet nicht die Behandlung kranker Tiere mit Antibiotika und auch nicht die Prophylaxe – also wird die Antibiotikagabe als solche deklariert. Eine problematische Rolle spielen hier die Tierärzte, denn sie verschreiben die Medikamente nicht nur – sie verkaufen sie auch!

Gesetze werden formal eingehalten

Formal werden bei der Geflügelmast also die Gesetze eingehalten – aber eigentlich doch nicht. Eine ähnliche Begriffsverdrehung finden wir bei der „Privilegierung“, die es Landwirten erlaubt, ihren Betrieb auf eigenen Wirtschaftsflächen auch außerhalb des Dorfes zu betreiben. Dazu sind rein formale Kriterien der Futterflächenberechnung vonnöten, die aber so weit manipuliert werden können, dass ein Investor, der gegebenenfalls gar keine Genehmigung für eine gewerbliche Anlage erhalten würde, sich einen Strohmann sucht und durch Verfahrenstricks zum Beispiel eine Großmastanlage für 180 000 Hähnchen als privilegierte Anlage eines bäuerlichen Familienbetriebs deklariert.

Wir können nur raten, wer als Investor hinter der Altendorfer Hähnchenmastanlage steht. Wollen wir, dass solche Konzerte bestimmen, wie in Zukunft unser Land aussieht und wie unsere Nahrung produziert wird? Diese Frage muss erlaubt sein – ohne dass eine Diskreditierung der Landwirtschaft unterstellt wird.

Von Volkhard Schuleit