Hähnchenmast bei Altendorf: CDU wehrt sich gegen Vorwürfe – Parteien bleiben bei Boykott

„Da wurde eine Welle losgetreten, die nicht notwendig ist“, ärgert sich Bromes zweiter stellvertretender Bürgermeister Wilfried Klopp – und meint die Ankündigung von FWG, SPD und FDP, nicht an der heutigen Sitzung des Fleckenrats teilnehmen zu wollen. Im nicht-öffentlichen Teil soll es dabei um drei in Altendorf geplante Hähnchenmastanlagen gehen.

Die drei Parteien hatten die nicht-öffentliche Behandlung des Themas und eine verspätete Information durch Bürgermeister Gerhard Borchert kritisiert. Und deshalb angekündigt, nicht an der Ratssitzung teilzunehmen. Dabei bleibt es wohl auch. „Es gab am Dienstag ein Gespräch“, berichtet CDU-Mitglied Wilfried Klopp. Die Gruppe sei bei ihrem Boykott geblieben und habe gefordert, die Öffentlichkeit sofort zu beteiligen.

CDU : Kritik ist unsachlich und falsch

„Es geht erst einmal nur darum, alle Ratsmitglieder auf den gleichen Informationsstand zu bringen“, sagt Wilfried Klopp, der der Darstellung widerspricht, Bürgermeister Gerhard Borchert habe Informationen zu spät weitergegeben. „Die Gemeinde wurde am 15. April offiziell über das Vorhaben informiert, am 17. April wurde die Tagesordnung für die Sitzung erstellt“, so Klopp. Vorher habe es nur Gerüchte gegeben, und die hätten alle gekannt. Lothar Hilmers (FWG) Kritik sei deshalb unsachlich und falsch. „Und das weiß er auch“, sagt Klopp.

Wenn die acht Mitglieder von FWG, SPD und FDP nicht an der Sitzung teilnehmen, ist der Fleckenrat mit den verbleibenden sieben CDU-Mitgliedern am heutigen Mittwoch nicht beschlussfähig. Und das ist es, was die CDU so ärgert. Denn es geht auch um Bürgeranträge zur Befreiung von Bebauungsplänen. „Und die müssen durch den Boykott jetzt warten“, sagt Klopp. Zudem muss der Haushalt öffentlich beschlossen werden. Klopp kritisiert: „Die machen Stimmung und können alles blockieren.“ Im Sinne der Bürger sei das jedoch nicht.

Öffentlichkeit wird beteiligt

Der zweite stellvertretende Bürgermeister versichert, dass die Öffentlichkeit auf jeden Fall an dem Verfahren zu den drei Hähnchenmastanlagen mit jeweils 60 000 Plätzen beteiligt werde – so wie es vorgeschrieben ist. „Ich verstehe nicht, weshalb behauptet wird, wir wollen das im Geheimen durchpeitschen. Das ist rechtlich gar nicht möglich“, wehrt sich Klopp. Eine große Informationsveranstaltung sei derzeit jedoch nicht möglich. Möglicherweise komme es deshalb auch zu einer Fristverschiebung.

Die Ratssitzung beginnt am Mittwoch, 29. April, um 18 Uhr mit dem nicht-öffentlichen Teil im Gemeinschaftshaus Zicherie. Um 19 Uhr beginnt der öffentliche Teil. Bromer Bürger haben vor dem nicht-öffentlichen Teil eine Protestaktion geplant.

Von Christian Albroscheit