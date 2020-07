Samtgemeinde Brome

Der vom Samtgemeinderat gefasste Beschluss, den Bau einer Hähnchenmastanlage in Altendorf abzulehnen, hat ein Nachspiel: Die Fraktionen von SPD, FWG und Grünen sind empört über die Bitte der Verwaltung, dass die Ratsherren und -damen besagten Beschluss namentlich unterzeichnen. Dieses Vorgehen sei politisch motiviert und von „Befürwortern“ der Anlage lanciert. Die Verwaltung sagt, es sei ein formaler Akt.

„Solche Spielchen machen wir nicht mit“, sagt Grünen-Sprecher Frank-Markus Warnecke, der während der Sitzung darauf bestanden habe, „dass nichts unterschrieben werden soll“. Auch eine namentliche Abstimmung sei abgelehnt worden: Nur so habe man eine Mehrheit – mit drei Stimmen von der CDU – für den Beschluss erlangen können. „Und jetzt will man durch die Hintertür doch noch an die Unterschriften und Namen heran kommen“, argwöhnt SPD-Fraktionsvorsitzender Karl-Peter Ludwig und sieht die Ratsvorsitzende Kerstin Keil ( CDU) – „und keine andere“ – dabei als Drahtzieherin.

Anzeige

Protokoll noch nicht offiziell

Beanstandet wird auch, dass der zu unterzeichnende Passus, der den Beschluss wiedergibt, „vom Protokoll der Sitzung abweicht, das noch nicht einmal offiziell genehmigt ist“, wie Jürgen Bammel von der FWG erläutert. Ein Versehen der Verwaltung könne es jedenfalls nicht sein, dass es am Ende des Textes heiße: „Als Ergebnis lehnen die unterzeichnenden Mitglieder des Samtgemeinderates den Bau dieser Hähnchenmastanlage in Altendorf mit 180 000 Hähnchen ab." Dieser Satz hätte gestrichen werden sollen, da er Bestandteil eines Textes gewesen sei, der als „Resolution“ hätte verabschiedet werden sollen, in der Sitzung aber als „Beschluss“ gefasst wurde.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

SPD, Grüne und FWG werden nach Angaben ihrer Sprecher keine Unterschriften leisten – „es existiert eine Beschlusslage, das reicht“ – man werde Widerspruch einlegen und sich rechtliche Schritte vorbehalten.

Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann erklärt, dass die Verwaltung „keinen Spielraum“ bei ihrer Handlungsweise gehabt habe, da der betreffende Satz nun mal im Text stehe: „Das ist das Dilemma.“ Man habe den Ratsmitgliedern mit der Bitte um ihre Unterschrift „dazu einfach die Gelegenheit“ geben wollen. Das Ganze sei „unglücklich gelaufen“. Der Beschluss über die ablehnende Haltung zur Mastanlage sei von ihr aber bereits unterzeichnet und an den Landkreis als Genehmigungsbehörde geschickt worden. Peckmann betont gleichzeitig, dass die Unterschriften „keinerlei Einfluss“ auf die Rechtmäßigkeit oder Bedeutung des Beschlusses haben: „Ob alle oder kein einziges Ratsmitglied seine Unterschrift leistet, hat keine Auswirkungen.“

„Dass alles rechtmäßig zugeht“

Kerstin Keil, die den Stein ins Rollen gebracht hatte, indem sie die Verwaltung auf die Formulierung am Ende des Resolutions-/Beschlusstextes aufmerksam gemacht hatte, weist die „Verschwörungstheorie“ von SPD, FWG und Grünen entschieden zurück: „Nichts läge mir ferner. Als Ratsvorsitzende muss ich aber darauf achten, dass alles rechtmäßig zugeht und so umgesetzt wird, wie es im Beschluss drin steht.“ Und während der besagten Sitzung sei auch zu keinem Zeitpunkt und von niemandem gesagt worden, dass der Schlusssatz des Textes gestrichen werden sollte, so Keil: „Das belegt auch das Protokoll.“

Von Jörg Rohlfs