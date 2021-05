Gruppe Bye Bye Plastik Bromer Land und die Grünen planen Müllsammelaktion

Brome

Die Gruppe Bye Bye Plastik Bromer Land und die Grünen vor Ort wollen dem Wohlstandsmüll in der freien Landschaft mit einer Aktion am Samstag, 22. Mai, wieder zu Leibe zu rücken. Dazu suchen die Initiatoren Unterstützung.

„Corona schränkt zwar die täglichen Lebensabläufe ein, verhindert aber nicht, dass nach wie vor Müll unachtsam entsorgt wird. Wenn durch hohen Bewuchs der Müll nicht mehr zu sehen ist, richtet er großen Schaden an. Entweder wird er durch spätere Mäharbeiten in kleine Teile zerschreddert und verteilt sich weitflächig, oder er wird untergepflügt oder von Tieren aufgenommen, die dadurch teilweise erheblich gefährdet sind“, erklärt Frank-Markus Warnecke vom Organisationsteam dazu.

Die Sammelaktion wird unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Coronaregeln laufen. Geplant ist, dass sich die Teams jeweils aus nur zwei Personen zusammensetzen, die mit Maske und entsprechenden Abstand im Freien unterwegs sind. Sammelbereiche werden vorher abgesprochen, Waldflächen nicht betreten, um Brut-,Setz-, und Aufzuchtstörungen zu vermeiden. Der Abtransport erfolgt durch Pkw mit Anhänger durch die Gruppe, größere Fundstücke bleiben vor Ort, werden aber der Gemeinde angezeigt. Müll von den Seitenbereichen der Bundesstraßen werden der Straßenbauverwaltung zur Entsorgung übergeben.

Start ist am Samstag, 22. Mai, um 16 Uhr am Parkplatz vor dem Bomer Freibad. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter Tel. (0 58 33) 12 51 bei Frank und Elke Warnecke oder unter Tel. (0 58 33) 77 59 bei Harald und Christiane Paul an.

Von der AZ-Redaktion