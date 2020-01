Rektorin Marianne Berlinecke wechselt in den Ruhestand

Brome

Auf mehr als 40 Jahre im Schuldienst kann Marianne Berlinecke zurückblicken. Ende des Monats wird die Leiterin der Grundschule Brome in den Ruhestand verabschiedet.

„Ich gehöre zu der Generation, die während der sogenannten Lehrer-Schwemme begonnen hat“, berichtet Berlinecke, die seit 1978 unterrichtet. „Da gab es so viele Lehrkräfte, dass eine Zeit lang Einstellungsstopp war. Und davon war ich betroffen.“ Deshalb gab sie zunächst an verschiedenen Schulen Vertretungsunterricht. Ab 1989 war sie dann in der Rühener Schule beschäftigt, wechselte 1995 an die Grundschule nach Parsau wurde zwei Jahre später Schulleiterin der Waldschule Voitze – und blieb es bis 2018. Schulleiterin der Grundschule Brome ist sie seit 2004.

„Ich würde es immer wieder machen“

„Ein Kollege hat bei seiner Verabschiedung mal gesagt, er würde diesen Beruf immer wieder ergreifen – das kann ich auch so sagen“, fasst Berlinecke zusammen. „Ich würde es immer wieder machen.“ Es sei schön, mit Kindern zu arbeiten und zu sehen, „wie sie sich entwickeln und was sie für sich schaffen“. Dass die Tülauerin einmal Lehrerin oder gar Schulleiterin wird, habe sie aber weder früh gewusst noch gezielt darauf hingearbeitet. „Das hat sich irgendwie so ergeben – wie so vieles.“

Was sich in 40 Dienstjahren verändert hat

Viel verändert habe sich in dieser Zeit im Schulsystem, etwa die Einführung der verlässlichen Grundschule und die Ganztagsbetreuung. Auch durch die Inklusion habe sich die Arbeit verändert. So sei seit einiger Zeit eine Kollegin mit Förderschulstunden an der Schule: „Das ist toll, sie unterstützt direkt – nur es reicht längst nicht aus.“

Anders als damals gebe es heute zu wenig Lehrkräfte. Zugenommen habe die Bandbreite der Schülerindividuen an der Schule, die vom Förderbedarf für geistige Entwicklung bis hin zur Hochbegabung reiche. „Das ist schon eine Herausforderung, alle zusammen entsprechend zu beschulen“, sagt Berlinecke. „Und da fehlt es leider immer wieder an personellen Ressourcen.“

Netzwerk, Partner und „super Förderverein“

Das Team der Bromer Grundschule funktioniere gut, tausche sich aus, unterstütze sich gegenseitig und habe damit auch Erfolg. Und: „Wir haben auch ein tolles Netzwerk ringsherum und viele Kooperationspartner, die uns immer wieder unterstützen“, so die Schulleiterin. Zudem gebe es einen „super Förderverein“ sowie eine Elternschaft, die immer bereit sei, mitzumachen, wenn es etwas zu organisieren gebe.

Auch schwierige Phasen bewältigt

„Mir ist es immer ganz wichtig gewesen, dass es allen, die hier in der Schule sind – in erster Linie natürlich den Kindern, aber auch den Kollegen und sonstigen Mitarbeitern – gut geht. Dass gute Grundbedingungen geschaffen werden. Klar gab es auch schwierige Phasen und Ereignisse, die aber gemeinsam bewältigt wurden – und das ist glaube ich gut gelungen.“

Langeweile im Ruhestand nicht zu befürchten

Nun wird sie bald mehr Zeit für ihre sechs Enkelkinder haben – die übrigens, genau wie Berlinecke früher, auf die Voitzer Waldschule gehen sollen. Außerdem ist Berlinecke im Gemeinde- und Vereinsleben eingebunden, im Kirchenvorstand aktiv und als Schöffin in Braunschweig tätig. „Langweilig wird es mir nicht werden.“

Von Alexander Täger