Es sieht ganz danach aus, als ob der seit Jahren geplante Bau des Radweges von Rühen nach Parsau entlang der B 244 im kommenden Jahr beginnt: Nachdem bereits Ende Mai der dafür nötige Planfeststellungsbeschluss erging, ist nach Auskunft der zuständigen Behörde mittlerweile der ebenfalls nötige Grunderwerb zu zwei Dritteln in ziemlich trockenen Tüchern.

Insgesamt knapp zwei Dutzend Eigentümer von Flächen sind von dem Projekt betroffen, das auf der östlichen Seite der Bundesstraße entstehen soll. Allesamt waren von den Gemeindeverwaltungen Parsau und Rühen angeschrieben worden. „Für zirka zwei Drittel der Grunderwerbsfläche gibt es schon Bauerlaubnisverträge“, erklärt Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel, auf Anfrage. Bei dem verbleibenden Drittel werde mit größeren Schwierigkeiten nicht gerechnet.

„Kaufverträge dauern länger“

Die Verträge beinhalteten die schriftliche Zustimmung der Eigentümer, die Flächen übertragen zu wollen. Das reicht, um Baurecht für das Projekt zu erlangen, also mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. „Kaufverträge dauern länger, da muss einiges abgewickelt werden“, so Peuke. Dies erfolge im Nachgang. Ein Baubeginn in 2021 ist laut Peuke möglich, wenn der Grunderwerb gesichert sei: „Das muss aber nicht im Frühjahr sein.“ Die Trasse tangiere zwar das Landschaftsschutzgebiet Drömling, sei aber so gewählt worden, dass „einige artenschutzrechtliche Verbotsbestände vermieden wurden“. Die Länge der Strecke beträgt rund 4,5 Kilometer, die Kosten werden derzeit auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

„Wir waren noch nie so nah dran wie dieses Mal“, freut sich Parsaus Bürgermeisterin Kerstin Keil, die sich daran erinnert, dass es schon seit dem Jahr 2014 zum Thema Radwegebau E-Mail-Verkehr mit der Landesbehörde gibt. „Ich gehe jetzt zu 100 Prozent davon aus, dass es 2021 los geht, sobald das Wetter offen ist.“ In Parsau selbst werde sich aber für Radfahrer durch den Radweg außerorts nichts ändern, sie müssen bis zur nach jetzigem Stand für 2022 geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt weiter auf der Fahrbahn fahren, „weil der Fußweg einfach zu schmal ist“. In Höhe der Bushaltestelle am südlichen Ortsausgang werde eine Querungshilfe entstehen, um auf die andere Straßenseite und auf den Radweg zu gelangen.

„Nicht schön, aber schnell, sicher und wichtig“

„Wichtig“: Der geplante Radweg hat auch eine touristische Bedeutung. Quelle: Alexander Täger (Archiv)

„Nicht schön, aber schneller und sicherer als bisher und unheimlich wichtig für den Rad-Fernverkehr“, so charakterisiert Hermann Jordan, stellvertretender Bürgermeister von Rühen, die künftige Verbindung für Radfahrer entlang der Bundesstraße. Besondere Bedeutung komme ihr auch im touristischen Zusammenhang zu. Mit dem rund vier Kilometer langen Teilstück erfolge ein letzter Lückenschluss: Von Norden kommend werde damit der Drömling erschlossen – über Destinationen wie Wittingen, Lüneburg oder die Elbe.

