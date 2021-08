Grüne kritisieren fehlende Radwege an Kreisstraßen in der Samtgemeinde Brome

Brome

Was in anderen Teilen des Landkreises gilt, gelte auch in der Samtgemeinde Brome: Es fehlen Radwege, oder sie enden plötzlich im Nichts. Das stellten die Grünen des Ortsverbandes Brome/Boldecker Land bei einer gemeinsamen Radtour mit dem Landratskandidaten Dr. Arne Duncker durch die Samtgemeinde Brome fest.

Gemeinsam mit dem Verkehrspolitischen Sprecher der Grünen im Kreistag, Frank-Markus Warnecke, und weiteren Mitgliedern radelte die Gruppe durch die Samtgemeinde, um sich einen Überblick über die Radwegeinfrastruktur zu verschaffen. Im Mittelpunkt standen die Kreisstraßen, für deren Bau und die Erhaltung sowie die begleitenden Radwege die Landkreisverwaltung zuständig ist.

Radler müssen die Straßen mit benutzen – bei zunehmendem Verkehrsaufkommen eine gefährliche Aktion

Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer bleibt an vielen Stellen nichts anderes übrig, als auf der Straße zu fahren. „Bei zunehmendem Verkehrsaufkommen sind sie einer erheblichen Gefährdung durch den motorisierten Verkehr ausgesetzt“, kommentiert Duncker.

Warnecke fügt hinzu: „Die Verbindungen zwischen Zicherie und Tülau, Kreisstraße 26, und Brechtorf-Eischott bis zur Stadtgrenze Wolfsburg, Kreisstraße 98, können hier nur als Beispiel dienen. Die Liste ist lang und ließe sich ohne Weiteres fortführen. Hier besteht dringend Handlungsbedarf.“

Auch an Bundes- und Landesstraßen fehlen Radwege

Radweg Fehlanzeige: Auch zwischen Brechtorf und Eischott gibt es keinen. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Der Landkreis sei hier in der Pflicht. „Es stellt sich die Frage, ob Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer keine Lobby haben“, so Warnecke weiter, der außerdem darauf hinwies, dass auch über die Kreisstraßen hinaus dringend benötigte Radwege an Bundes- und Landesstraßen überfällig seien. „Als Beispiel sei nur die Verbindung von Benitz bis nach Radenbeck und darüber hinaus bis Wittingen genannt, eine Strecke mit enorm hohem Lkw-Verkehr.“ Warnecke fordert den Landkreis auf, mit den zuständigen Behörden beim Bund und beim Land Niedersachsen konkrete Verhandlungen zu führen.

Für Duncker Grund genug, um ein einheitliches Radverkehrskonzept für den gesamten Landkreis zu fordern, denn „gegenüber anderen vergleichbaren Landkreisen ist der Landkreis Gifhorn beim Ausbau des Radwegenetzes abgehängt“. Deshalb forderten die Grünen auch, „den Radwegebau gleichberechtigt mit dem Straßenbau zu finanzieren“.

Von der AZ-Redaktion