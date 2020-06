Polizei sucht Vermissten in Rühen

Rühen

Zu einem umfänglichen Polizei-Einsatz unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen verschiedener Dienststellen sowie eines Helikopters mit Wärmebildkamera aus Hannover kam es am Sonntagabend in Rühen: Eine Senioreneinrichtung hatte einen an Demenz leidenden Bewohner gegen 19 Uhr als vermisst gemeldet.

Wie Thomas Reuter, Sprecher der Polizeiinspektion Gifhorn, mitteilt, dauerte die Suche nach dem Mann in und um Rühen herum, bei der auch Befragungen von Passanten vorgenommen wurden, etwa vier Stunden. Unabhängig von den Maßnahmen der Polizei wurde der Vermisste schließlich von Zeugen in der Nähe der Einrichtung wohlbehalten aufgefunden und in diese zurückgebracht.

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von Jörg Rohlfs