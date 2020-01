Brandursache: Jetzt ist die Polizei in Brome am Zug

Brome

Der Großbrand in Brome in der Nacht zum Sonntag beschäftigt inzwischen auch die Gifhorner Polizei – und immer noch die Feuerwehr. Die Ermittlungen zur Brandursache werden wohl am Dienstag Fahrt aufnehmen, jedoch einige Zeit benötigen.

Zwei Schulkinder kommen am Montagmittag auf dem Nachhauseweg staunend an der Brandruine des Dorfgemeinschaftshauses mit Bowlingcenter Perle an der Ohre vorbei. „Was ist hier passiert? Wer hat das kaputt gemacht?“ Auf die Antwort auf die zweite Frage müssen sie noch etwas warten. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Millionenschaden in Brome sind gerade erst gestartet.

Das plant die Polizei

Für einen Vor-Ort-Termin war es am Montag noch zu früh, sagt Andreas Krenz, Leiter des zuständigen Fachkommissariats der Gifhorner Kripo. Seine Brandermittler werden am Dienstag den Brandort besichtigen. „Da werden wir uns einen ersten Überblick verschaffen.“ Der Brandort sei allerdings immer noch „problematisch zu betreten“. Und so erwartet Krenz auf keinen Fall in dieser Woche „belastbare Aussagen“, zumal die Spezialisten des Instituts für Schadenermittlung aus Kiel für voraussichtlich kommende Woche Dienstag eingeladen sind. Erste Ergebnisse erwartet Krenz deshalb nicht vor Mitte der kommenden Woche.

Dickes Lob an die Feuerwehren

13 Stunden Einsatz am Sonntag, dann noch eine Nachwache in der Nacht zum Montag: Was seine Leute in den Knochen haben, weiß Gemeindebrandmeister Frank Mosel. Das Feuer löschen und Gasflaschen aus dem brennenden Dorfgemeinschaftshaus bergen, bevor sie explodieren: Häufig kam es auf jeden Handgriff und auf schnelles Einschreiten an. „Die ganzen Pullen wären uns um die Ohren geflogen.“

Doch die 166 Einsatzkräfte – nicht nur Bromer Wehren waren dabei – hätten alles richtig gemacht. „Das war eine sehr gute Arbeit.“ Auch daran zu sehen, dass die Häuser in der Nachbarschaft nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden – trotz des Funkenflugs.

Das muss die Feuerwehr noch machen

Die Arbeit ging auch am Montag noch weiter. Die Einsatzkräfte mussten ihre Ausrüstung wieder einsatzbereit machen. Mosel konnte am Montagmittag wieder Einsatzbereitschaft vermelden. Die Nachbereitung dauert dennoch an: Die Fahrzeuge und die Schutzkleidung müssten noch gereinigt werden. Vor allem letztere, denn die ist mit Giftstoffen durch den Rauch kontaminiert. Mosel: „Das ist eben kein Osterfeuer gewesen.“

Bürgermeister Gerhard Borchert lobt einmal mehr die Wehren. „Diesen Einsatz haben Freiwillige gefahren.“ Derweil dankt die Kreisfeuerwehr in sozialen Medien Bäckerei und Caterer für kostenfreie Bereitstellung von Verpflegung und der Schnell-Einsatz-Gruppe des DRK.

