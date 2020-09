Brome

„Seit über 40 Jahren führt der Weg da lang“: Lothar Hilmer ärgert sich, dass über die fußläufige Verlängerung der Straße Am Ohresee vorübergehend ein Bauzaun ragte, der seit letztem Freitag den Verlauf des Grundstücks rund um die niedergebrannte Perle an der Ohre markierte. Mittlerweile hat der Eigentümer Joseph Schnall die prekäre Ecke des Zauns wieder entfernt.

Trotzdem: „Ich erwarte, dass man bei so einer Aktion vorher zur Gemeinde geht, um zu gucken, wie man das regelt“, erklärte Hilmer, der für die Freie Wählergemeinschaft im Rat des Fleckens sitzt, in der Nähe des „Tatorts“ wohnt und deshalb das Zaun-Dilemma früh entdeckte. Er habe darauf hin mit Schnall in dessen Haus das Gespräch gesucht, aber keine Bereitschaft zur Änderung der Situation erreichen können.

Anzeige

Land kaufen, um Wegführung beizubehalten

„Dabei wird dieser Weg sehr viel genutzt.“ Hilmer selbst habe ihn vor einigen Jahren in einer „Nacht- und Nebelaktion“ mit Mineralgemisch wieder Instand gesetzt. Der Rat werde sich des Themas annehmen müssen, meinte Hilmer: Zur Not müsse die Gemeinde Schnall ein Stückchen Land abkaufen, um den Verlauf des Weges beibehalten zu können.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Joseph Schnall rechtfertigte das Aufstellen des Zauns gegenüber der AZ/ WAZ damit, dass er das Grundstück in der vergangenen Woche habe vermessen lassen und ihn entlang der festgestellten Grenzen aufgestellt habe, um versicherungsrechtlich auf der sicheren Seite zu sein: „Man weiß ja, wie das ist.“ Außerdem sei es kein Problem gewesen, um das Stück Zaun herum zu gehen: „Da sind noch einige Meter Platz.“

„Sicht des Eigentümers nachvollziehen“

Zu Beginn der Woche schaltete sich dann auch Bürgermeister Gerhard Borchert in die Sache ein. „Ich kann die Sicht des Eigentümers nachvollziehen“, so seine erste Einschätzung der Lage, der am Mittwoch „ein klärendes Gespräch“ mit jenem folgen sollte – und es auch tat, mit dem Ergebnis, dass Borchert zur Erkenntnis gelangte, „Herr Schnall hat nichts Unrechtes getan“: Das Katasteramt habe vermessen, das Grundstück rage über den Weg und „der Eigentümer ist für alles haftbar, was auf seinem Grundstück passiert“.

Flecken übernimmt die Haftung

Man habe sich jedoch darauf geeinigt, „den Zaun nochmal zurück zu bauen, um einen stressfreien Zugang zum Ohresee zu schaffen“ – und zwar so lange, bis die Gemeinde den Weg um das Grundstück herum verlegt habe, was voraussichtlich im Herbst geschehen werde, wenn ohnehin weitere Teilstücke der Wege am See saniert werden sollen. Bis dahin wird der Flecken auf dem Stückchen Grundstück die Haftung übernehmen für den Fall, dass tatsächlich etwas passiert.

Fußweg mündet auch auf dem Grundstück

Im Zuge der Umlegung des Wege soll dann auch noch ein zweiter Knackpunkt geknackt werden. Denn auch der Fußweg vom Rathaus her mündet auf das Schnallsche Grundstück, das habe die Vermessung ergeben. Dabei habe wohl jeder gedacht, dass „das doch schon immer so gewesen ist“. Aber auch das sei „nichts dramatisches. Wir müssen mal schauen, aber mit einer Grenzbegradigung sollten wir das schon hinkriegen“, glaubt Borchert fest an eine „gute Kompromisslösung“ im Grenz-Weg-Konflikt in der Nähe des Großen Ohresees.

Von Jörg Rohlfs