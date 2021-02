Erst überreichte Abdul Sattar Mirzakwal einem Mitarbeiter des Vereins Katachel in Kunduz eine Urkunde, dann rief der Gouverneur der afghanischen Provinz in Bergfeld an: Er wollte Sybille Schnehage nicht nur persönlich gratulieren, sondern auch gleich Pläne für die weitere Zusammenarbeit schmieden. Und Sybille Schnehage hat auch schon eine Idee.