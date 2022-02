Gifhorn: Zwei heftige Blitze im Osten des Kreises sorgen für Schrecken

Tiddische/Rühen

Ungewöhnliches Wetter am späten Dienstagabend: Bei leichtem Nieselregen und böigem Wind zuckten um 21.15 und 21.20 Uhr zwei Blitze über den Himmel. Schon Stunden vorher war der Himmel im Osten merkwürdig erleuchtet, aber das Gewitter blieb bei diesen beiden, außergewöhnlich starken Blitzen, die einen explosionsartigen, weithin hörbaren Knall verursacht haben.

Der Meteorologe Jörg Kachelmann berichtete auf der Facebook-Seite Kachelmannwetter von einem „wilden Hausrüttler“ nördlich von Wolfsburg, der „weit zu hören“ gewesen sein dürfte. Und auch die Facebook-Seite „Skywarn Wolfsburg“ informierte über einen „Erdblitz der Blitzstärke 125 Kiloampere“ zwischen Tiddische und Bergfeld, gegen 21.20 Uhr folgte ein „stabiler Dröhner“ mit einer Blitzstärke von 91 Kiloampere zwischen Rühen und Grafhorst.

Der Schreck war groß

Egal ob der Knall zu hören war oder nicht, für Irritationen sorgten die beiden Blitze auf jeden Fall. „Wir dachten, auf unserer Terrasse steht jemand mit einer Taschenlampe und fuchtelt rum“, schreibt eine Facebook-Nutzerin aus Eischott, in Brechtorf sei man „fast vom Sofa gefallen“, auch in Wolfsburg am Klieversberg sei das Scheppern zu hören gewesen. „Bin förmlich vom Sofa gesprungen, weil ich mich so erschrocken habe“, berichtet jemand, andere vermuteten, es sei etwas eingestürzt. Aus Nordsteimke meldet jemand „zweimal explosionsartige Geräusche“. „Wer denkt schon zu dieser Jahreszeit an Gewitter?“, wundert sich eine Kommentatorin über das Wetterphänomen. Bebende Fenster, ein Wackeln wie beim Erdbeben und Haustiere, die sich verkriechen: Dieses ungewöhnliche Unwetter rief zahlreiche Reaktionen hervor.

Die Bezeichnungen „wilder Hausrüttler“ und „stabiler Dröhner“ stammen übrigens von Kachelmann: Ab 100 Kiloampere handelt es sich um einen „wilden Hausrüttler“, zwischen 80 und 100 Kiloampere ist noch die Rede von einem „stabilen Dröhner“.

Von der AZ-Redaktion