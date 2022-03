Geplante Hähnchenmastanlage in Altendorf: Der BUND will klagen

Brome

Die in Altendorf geplante Hähnchenmastanlage bekommt weiter Gegenwind. Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) will gegen das Vorhaben klagen. Und die Bürgerinitiative „Bromer Land gegen Massentierhaltung“ plant ein Einwendungs-Büro.

Mehrere hundert Unterschriften gegen die Hähnchenmastanlage hatte die Bürgerinitiative (BI) gesammelt, der Samtgemeinderat und der Bromer Gemeinderat positionierten sich ebenfalls mehrheitlich gegen das Vorhaben. „Nach wie vor ist der Widerstand groß“, sagte Frank-Markus Warnecke, der rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Info-Abend der BI am Mittwoch im Remmler Hof in Brome begrüßte. „Die Menschen in der Region möchten diese Anlage nicht.“

Unterlagen für Mastanlage liegen aus

Noch bis zum 5. April seien die Planungsunterlagen des Vorhabens – eine Anlage bei Altendorf mit drei Ställen für jeweils 60.000 Masthähnchen – öffentlich ausgelegt. Derzeit könnten dagegen Einwendungen eingelegt werden, erklärte Eckehard Niemann vom Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) Niedersachsen. Am Samstag, 26. März, will die BI von 10 bis 15 Uhr im Remmler Hof ein „Einwendungs-Büro“ einrichten, in dem Gegnern der Anlage beim Formulieren von Einwendungen geholfen werden soll. Anmeldungen unter der Email-Adresse bi_gegen_mast@gmx.de werden erbeten.

Eine Einwendung kann prinzipiell jeder einreichen. Klagen könnten gegen das Vorhaben nur Umweltverbände, so Niemann, da keine Privatperson existenziell betroffen sei. In diesem Fall werde das der BUND Gifhorn tun. Es gebe klarere Fälle, räumte er ein, zeigte sich aber sehr zuversichtlich, dass die Klage Erfolg haben würde.

Neben den Filteranlagen und dem Brandschutz, gegen die Musterprozesse geführt werden sollen, stellte Niemann auch infrage, ob es sich bei der geplanten Mastanlage um eine „landwirtschaftliche Bauprivilegierung“ handele. Diese ermöglicht den Bau im Außenbereich. Um als privilegiertes Vorhaben zu gelten, müsse die Tierhaltung landgebunden sein, so Niemann. Der Investor müsse dafür nachweisen, dass dieser „die Hälfte der Tiere von der eigenen Fläche ernähren kann.“

Kritik an Art der Tierhaltung

Niemann kritisierte unter anderem die Art der Tierhaltung scharf: „18 Tiere pro Quadratmeter sagt alles.“ Die Tiere in solchen Mastanlagen könnten „ihre natürlichen Bedürfnisse überhaupt nicht ausleben“, stünden „permanent“ auf ihrem eigenen Kot und würden „massiv auf Brustwachstum“ gezüchtet. Durch den Tierkot könnten Emissionen mit einer „Feinstaubbelastung mit multiresistenten Keimen“ entstehen. Im Bereich solcher Anlagen sei mit sinkenden Immobilienpreisen zu rechnen.

Volkhard Schuleit, Hausarzt in Brome und wie Warnecke Lokalpolitiker der Grünen, nannte insbesondere Antibiotika-Einsatz in der Massentierhaltung als weiteren Grund, gegen eine Hähnchenmastanlage zu sein. Die Gefahr von Antibiotika-Resistenzen werde nicht ausreichend zur Kenntnis genommen und spiele auch rechtlich keine Rolle, kritisierte Schuleit.

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen Spenden für die Klagen gesammelt werden. Niemann betonte: „Natürlich geht es nie gegen die Landwirtschafts-Familien – es geht gegen den Stall.“

Von Alexander Taeger