Geplante Hähnchenmast bei Altendorf: Streit über Vorgehen im Bromer Rat

Brome

In Altendorf sollen drei Hähnchenmastställe mit je 60 000 Tierplätzen errichtet werden. Im Bromer Fleckenrat kommt es deshalb zur Auseinandersetzung zwischen FWG, SPD und FDP auf der einen Seite sowie Bürgermeister Gerhard Borchert ( CDU) auf der anderen Seite. Dabei geht es noch gar nicht um eine inhaltliche Stellungnahme, sondern lediglich darum, wie mit dem Antrag umgegangen wird.

Die Vertreter der drei Parteien haben angekündigt, nicht an der Verwaltungsausschuss- und Ratssitzung am Mittwoch teilnehmen zu wollen. Dort soll das Thema Hähnchenmastanlage im nicht-öffentlichen Teil behandelt werden. Und genau das kritisiert FWG-Mitglied Lothar Hilmer. „Die Bürger müssen über das Vorhaben informiert werden“, sagt er. Hilmer kritisiert zudem, dass der Fleckenrat erst durch die Einladung zur Sitzung über das Thema informiert worden sei. „Dabei weiß der Bürgermeister schon lange davon“, so Hilmer.

Anzeige

Das ist in Altendorf geplant

Geplant sind in der Gemarkung Altendorf drei Hähnchenmastställe mit je 60 000 Plätzen und dazugehörige Nebenanlagen: drei Abluftreinigungsanlagen, drei Lagertanks für Ammoniumsulfat-Lösung (Flüssigdünger), neun Futtermittelsilos mit insgesamt 440 Kubikmeter Fassungsvermögen und zwei Sammelgruben für Reinigungswasser und Schmutzwasser. Bis zum 22. Mai soll der Flecken Stellung zu dem Vorhaben nehmen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Für Hilmer ist klar: Bevor der Rat Stellung zu den Mastställen nimmt, muss die Bevölkerung informiert und befragt werden. Und wenn das in Corona-Zeiten nicht bei einer großen Veranstaltung möglich sei, dann halt beispielsweise über das Mitteilungsblatt. „Vorher sollten wir keinen Beschluss fassen“, begründet der FWG-Mann.

Fleckenrat tagt am Mittwoch Der Bromer Fleckenrat tagt am Mittwoch, 29. April, im Gemeinschaftshaus Zicherie. Der öffentliche Teil beginnt um 19 Uhr. Themen sind dann unter anderem ein Antrag von SPD, FDP und FWG zur Anschaffung von fünf weiteren Geschwindigkeitsanzeigen, die Errichtung eines Spielplatzes im östlichen Bromer Bereich, ein Antrag von CDU und Grünen zur Beleuchtung des Radweges von der Kreuzung B 244/B 248 bis zu den Einkaufsmärkten und der Haushaltsplan 2020.

Bürgermeister Gerhard Borchert wehrt sich gegen die Vorwürfe und begründet das jetzige Vorgehen. „Es geht noch nicht um ein Dafür oder Dagegen“, sagt er. Der Flecken sei am 15. April durch den Landkreis offiziell am Verfahren beteiligt worden. Sein Ziel sei es nun gewesen, zunächst den Rat zu informieren, um dann intern über das weitere Vorgehen zu beraten. „Es geht darum, wie wir in Corona-Zeiten die Öffentlichkeit informieren können und wie wir Fristen einhalten können. Das will ich nicht alleine entscheiden“, sagt Borchert. Der Punkt werde zunächst nicht-öffentlich beraten, weil eine öffentliche Beratung mit viel Publikum momentan nicht möglich sei, die Information an den Rat aber zeitnah erfolgen und eine Verfahrensweise für die Stellungnahme gemeinsam erarbeitet werden sollte.

Borchert hat am Montagabend eine Email an FWG, SPD und FDP geschickt und darin sein Vorgehen erläutert. „Es wäre schade, wenn sie nicht teilnehmen. Aber vielleicht lässt sich das ja noch ändern“, sagt der Bürgermeister.

Sportheim-Erweiterung nicht auf Tagesordnung

Verärgert ist Hilmer auch, weil es ein Antrag von FWG, SPD und FDP zur Erweiterung der Gaststätte am Sportheim nicht auf die Tagesordnung geschafft hat. Nachdem die „Perle an der Ohre“ abgebrannt sei, gebe es im Ort keine Gaststätte mehr, in der Versammlungen und Veranstaltungen abgehalten werden könnten. „Wir sehen den Flecken in der Pflicht, hier Abhilfe zu schaffen“, sagt Hilmer, dem ein Anbau mit Platz für 150 bis 200 Leute vorschwebt.

Bürgermeister Borchert begründet die Nicht-Behandlung mit der ohnehin schon umfangreichen Tagesordnung bei der Sitzung, die unter Corona-Bedingungen stattfinden muss. Das Thema sei aber auf jeden Fall für die nächste Sitzung vorgesehen. „Perle an der Ohre“-Eigentümer Joseph Schnall bekräftigte am Montag gegenüber der AZ, dass er noch keine Entscheidung getroffen habe, ob die Gaststätte wieder aufgebaut wird. „Noch ist alles offen“, sagte er.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit