Brechtorf

Satte 20 Tagesordnungspunkte hatte der Rühener Gemeinderat in seiner voraussichtlich letzten Sitzung der Legislaturperiode abzuarbeiten. Am Ende der Versammlung im Brechtorfer Sportheim wurden Ratsmitglieder verabschiedet – darunter mit Karl-Peter Ludwig auch ein waschechtes Urgestein der Kommunalpolitik.

Mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt steht in Rühen bald eine größere Baustelle bevor. Starten sollen die Arbeiten am Mittwoch, 14. Oktober, wie Hermann Jordan (PUL) als stellvertretender Bürgermeister, der die Sitzung leitete, bekanntgab. „Ein detaillierter Zeitplan liegt noch nicht vor.“ Die Verwaltung werde aber informieren, sobald es genaueres gibt.

Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder, die Samtgemeindekasse aufzufordern, die Gemeinde umgehend zu informieren, falls Zahlungsrückstände von mehr als einem Monat bestünden. Karl-Peter Ludwig erklärte den Hintergrund: Die Gemeinde Rühen habe hohe Außenstände gehabt, weil Pachten nicht rechtzeitig bezahlt worden seien. Seitens der Samtgemeindekasse habe es darüber keine Information an die Gemeinde gegeben. „Das kann nicht sein“, befand Ludwig. „Das ist unser Geld, das fehlt uns im Haushalt.“ Die Gemeinde Rühen benötige Informationen über Zahlungsrückstände, denn in solchen Fällen müsse ein Mahnverfahren begonnen oder Kündigungen ausgesprochen werden.

Thema Straßenbeleuchtung: Laut Anträgen der PUL-Fraktion gibt es Beschwerden von Bürgern über zu helles Licht von den LED-Lampen, das auf Grundstücke scheint, sowie über zu frühes Einschalten der Beleuchtung. Die PUL bemängelt in ihren Anträgen unter anderem den Einsatz von Pilzkopflampen, bei denen 50 Prozent des Lichtes auf Privatgrundstücke falle. Dies sei eine „Verschwendung von Steuergeldern“ und stehe „direkt im Gegensatz zu den Anforderungen an die Gemeinden, energiesparende Technik zum Einsatz zu bringen.“ Der Rat beschloss, ein Gremium zu bilden, dass sich vor Ort ein Bild machen soll. Dort, wo es zu Beeinträchtigungen kommt, soll kurzfristig Abhilfe geschaffen werden, etwa durch Änderung der Schaltzeiten oder Abschaltung.

Abwarten bei Breitband: Lünecom oder Giffinet?

Weiterhin wurden unter anderem Bauvoranfragen und Abweichungen von Bebauungsplänen behandelt, zudem die Ausübung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde für ein Grundstück sowie die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe durch die Grundstücksübertragung für das neue Feuerwehrhaus Brechtorf beschlossen. Mit einer Gegenstimme wurde der Gründung des Einheitsverbandes Aller-Ohre-Ise zugestimmt. Und ein Vertrag über die Zusammenarbeit im Glasfaserbau mit Giffinet soll zunächst nicht unterschrieben, sondern abgewartet werden, wie das Vorvermarktungsergebnis in Rühen aussieht. Dort will die Lünecom ausbauen: in Brechtorf und Eischott wurde die Vorvermarktung bereits erfolgreich abgeschlossen.

52 Jahre kommunalpolitische Arbeit: „Ära geht zu Ende“

Noch-Bürgermeister Karl Urban (CDU) bedankte sich bei allen Ratsmitgliedern, darunter auch Karl-Peter Ludwig (SPD), dem er seinen Dank für eine kooperative Zusammenarbeit aussprach. Nach 52 Jahren, in denen er durchgehend in kommunalpolitischen Gremien wirkte – unter anderem als Bürgermeister der Gemeinde Rühen –, trat Ludwig nun nicht mehr zur Wahl an. „Es geht heute eine Ära zu Ende“, lobe Katja Brauer in einer kleinen Laudatio in Richtung Ludwigs. „Durch Dein Wirken und Netzwerken steht die Gemeinde Rühen da, wo sie heute ist.“ Ludwig dankte seinerseits für „die viele Unterstützung“, die er erfahren habe, sowie seinen Wählern: „Ich bedanke mich herzlich für die schönen Jahre, die ich hatte.“

Von Alexander Täger