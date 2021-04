Gemeinde Rühen will Radwegbau in Brechtorf auf den Weg bringen

Brechtorf

Die Gemeinde Rühen will die Ecke Lindenstraße/Vorsfelder Straße in Brechtorf für Radfahrer sicherer machen. Dort ist der Radweg auf einer Länge von etwa 2,50 Metern unterbrochen. Doch der Grundstückseigentümer will nach derzeitigem Stand nicht verkaufen – und macht den Radweg-Lückenschluss so unmöglich.

„Es ist dringlich“, sagt Rühens Bürgermeister Karl Urban. Denn derzeit sei an der Ecke für Radfahrer nur etwa ein halber Meter Platz. Und das sei direkt an der Ortsdurchfahrt zu wenig. „Das ist eine Gefahrenstelle hoch drei“, so der Bürgermeister. Bereits im Februar 2019 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Stelle sicherer zu machen. Mit einem Grundstückseigentümer habe er mittlerweile Einigkeit über den Verkauf erzielt, berichtet Urban. Ein anderer wolle aber bislang nicht verkaufen.

Dabei sei die Gemeinde bereit, dem jetzigen Eigentümer auch nach dem Verkauf weiter ein Überfahrtsrecht einzuräumen. Nur als Stellplatz könnte dieser die Fläche – es geht um etwa 30 Quadratmeter – nicht mehr nutzen. „Der Lückenschluss wäre zum Wohl der Gemeinde“, hofft Bürgermeister Urban darauf, den Verkauf bis zum Monatsende doch noch unter Dach und Fach zu bringen. Da der Planfeststellungsbeschluss mittlerweile ergangen sei, könne der Bau dann auch schnell beginnen.

Der Lückenschluss würde die Radweg-Verbindung von Rühen nach Wolfsburg attraktiver machen

Laut Urban würde das die Situation an der Ecke Lindenstraße/Vorsfelder Straße nicht nur entschärfen, sondern die Radweg-Verbindung aus dem Kreis Gifhorn nach Wolfsburg wesentlich attraktiver machen. Der Radwegbau von Parsau nach Rühen entlang der Bundesstraße 244 soll im Spätsommer beginnen. Und dann wäre die Verbindung von Parsau über Rühen und Brechtorf nach Wendschott komplett.

Dazu passend konnte jetzt im Bereich Wippermühle eine Gefahrensituation für Radfahrer und Fußgänger an einer Hofeinfahrt entschärft werden. Dadurch müssen diese laut Bürgermeister Urban in diesem Bereich nicht mehr auf die Straße ausweichen. Das sei gefährlich gewesen, weil sich dort kaum ein Autofahrer an das vorgeschriebene Tempo 50 und das Überholverbot halte. „Zum Glück konnten wir diese Akte jetzt schließen“, so der Bürgermeister.

Von Christian Albroscheit