Gemeinde Rühen braucht eventuell einen Kredit über 600 000 Euro

Brechtorf

Baumaßnahmen in den Ortsteilen und einiges mehr waren nun Thema bei der Sitzung des Rühener Gemeinderates. Dieser tagte am Mittwochabend im neuen Sportheim in Brechtorf.

Wie Bürgermeister Karl Urban in seinem Bericht mitteilte, sei während des Ausbaus der Schlesierstraße mittlerweile ein Teil der Straßenbeleuchtung aufgestellt und etwa die Hälfte der Straße inklusive des Gehwegs gepflastert worden. Die Bauarbeiten sollen im Dezember abgeschlossen sein. Der Straßenausbau wird im Rahmen des Förderprogramms Dorferneuerung durchgeführt. Beim zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung konnte die Gemeinde Rühen eine Fristverlängerung für die Fördermittel erwirken, die nun am 30. Juni 2021 endet.

Möglichst noch in diesem Jahr Endabnahmen beim Sportheimanbau in Eischott

Weiter voran gehe es auch bei den Arbeiten zur Erweiterung des Sportheims in Eischott. Dort wird derzeit ein Anbau errichtet, in dem ein neuer Nasstrakt inklusiver neuer Umkleideräume und mehr untergebracht werden. Im Bestandsgebäude werden zudem unter anderem die Küche, die Heizung sowie Technik saniert. Die Gemeinde sei laut Urban bemüht, noch bis zur 51. Kalenderwoche bei möglichst vielen Gewerken eine Endabnahme zu erwirken, um dadurch von den bis Jahresende reduzierten Steuern zu profitieren.

Möglicherweise muss die Gemeinde für die Liquidität einen Kredit über 600 000 Euro aufnehmen. Hintergrund sind einerseits noch ausstehende Einnahmen wie etwa Erschließungsbeiträge und Zuwendungen aus Straßenausbaumaßnahmen sowie andererseits Mehrausgaben. So werden zum Beispiel für das Sportheim in Eischott weitere 500 000 Euro benötigt. Die Gemeinderatsmitglieder gaben bei einer Enthaltung grünes Licht, einen Kredit aufzunehmen, sollte es Bedarf geben.

Gemeinde Rühen unterstützt Resolution zur Sicherstellung der Ganztagsschulen

Der Gemeinderat beschloss weiterhin, die Resolution der Samtgemeinde zur Sicherstellung der Ganztagsschulen zu unterstützen. Mit der Resolution wird das Land aufgefordert, die tatsächlich anfallenden Kosten für die Ganztagsschulen zu übernehmen. Die Samtgemeinde sieht das Land in der Pflicht, zahle den Schulen aber jährlich hohe Zuschüsse auf freiwilliger Basis, damit diese das Ganztagsangebot aufrecht erhalten könnten, wie es in der jüngst vom Samtgemeinderat beschlossenen Resolution heißt.

Die Biosphärenreservatsverwaltung Drömling Sachsen-Anhalt möchte einen Beirat einrichten, der die Verwaltung bei ihren Aufgaben in einem künftigen länderübergreifenden Unesco-Biosphärenreservat beraten und unterstützen soll. Über den Beirat sollen viele Interessengruppen an Entscheidungen beteiligt werden. Daher wurde der Gemeinderat um einen Vorschlag gebeten – dieser sprach sich mehrheitlich für Henning Hoppe aus.

Mediation vor dem Verwaltungsgericht wegen Ruhestörung am Sportheim Brechtorf

Einen Termin zur Mediation gebe es im gerichtlichen Verfahren zum Sportheim Brechtorf, wo es um Lärmbelästigung geht. Der Termin werde Ende Januar 2021 am Verwaltungsgericht Hannover stattfinden, erklärte Urban. Verschoben wurden die Tagesordnungspunkte über die Nutzung des alten Feuerwehrhauses in Brechtorf, der Vertrag über die Zusammenarbeit im Glasfaserausbau sowie der Punkt „Standortsicherung Breitbandausbau“. Weiterhin wurde über verschiedene Abweichungen von Bebauungsplänen beraten, wo zum Teil noch zusätzliche Skizzen und Informationen nötig sind.

Einige Unstimmigkeiten gibt es noch bezüglich Erschließungsbeiträgen des Straßenausbaus Vor den Eichen in Brechtorf, wie in der Einwohnerfragestunde zu hören war.

Von Alexander Täger