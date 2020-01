Gemeinde ist trotz Investitionen schuldenfrei

Ehra Lessien

Trotz hoher Investitionen in den vergangenen Jahren ist die Gemeinde Ehra-Lessien schuldenfrei – und aufgrund der derzeitigen sich abzeichnenden Finanzsituation blicken daher die Ratsmitglieder um Bürgermeister Jörg Böse auch entspannt auf das Haushaltsjahr 2020. Dieser Eindruck entstand während der Ratssitzung, in deren Verlauf sich die Ratsrunde mit den ersten Eckdaten des Haushaltsplanes beschäftigte.

„Die umfangreiche Sanierung der Sporthalle an der Grundschule steht im Fokus, deren Kosten sich auf insgesamt 1,1 Millionen Euro belaufen“, so Böse – ein Großteil der geplanten Investitionen. 500 000 Euro im Haushaltsjahr 2020, weitere 600 000 Euro im kommenden Jahr – so ist die Finanzierung angedacht.

600 000 Euro Deckungslücke

Auch wenn die derzeitigen Haushaltsdaten aufgrund noch nicht vorliegender konkreter Zahlen zur Finanzentwicklung in der Gemeinde eine Deckungslücke von rund 600 000 Euro ausweisen, wird die Gemeinde weiterhin schuldenfrei bleiben. Denn die Deckungslücke könnte sich laut Böse dank beantragter Förderungen für die Sanierung der Sporthalle noch reduzieren – und sie könne nicht zuletzt durch Rücklagen ausgeglichen werden, so Böse mit Blick auf die Rücklagen der Gemeinde in Höhe von derzeit rund 1,1 Millionen Euro.

Grundsteuern sollen steigen

Weitere Investitionen sind für Straßensanierungen wie unter anderem in der Lupinenstraße in Ehra (105 000 Euro) und der Platzstraße in Lessien (97 600 Euro) vorgesehen. Zudem hält die Gemeinde weiter an den Plänen zur Neugestaltung der Neuen Mitte im Ortsteil Ehra fest, für die derzeit ein Bebauungsplan entwickelt wird.

Der endgültige Haushaltsplan soll während der Ratssitzung im Februar verabschiedet werden – inklusive der Erhöhung der Grundsteuer A von 345 auf 375 Punkte sowie der Grundsteuer B von 365 auf 375 Punkte.

Von Peter Zur