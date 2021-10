Geisterspuk auf der Burg Brome: Eine Führung mit Gänsehautmomenten

Brome

Natürlich denkt man bei Halloween zunächst an grellbunt verkleidete Kinder, an Gespenster und Monster, die an den Türen um Süßes bitten oder Saures anbieten. Halloween für eine andere Klientel indes bot am Freitagabend das Bromer Burgmuseum an. Erwachsene Gäste waren eingeladen zu einer Stunde Gruselgeschichten mit anschließendem gemütlichen Beisammensein im Burgcafé.

Exkursionsleiterin auf einer Zeitreise durch die Geschichte der Bromer Burg war Museumsleiterin Tine Fabian. Doch – wie zu Halloween nicht anders zu erwarteten – präsentierte sie eine Kollektion von Gänsehautgeschichten. Um es vorweg zu nehmen: Sie führte ihre Besucherschar auf dunklen Wegen quer durch das Burggelände – und zwischenzeitlich ganz schön aufs Glatteis.

Zur Galerie Die weiße Dame soll heute noch manchmal durch Bromes Burg geistern. Bilder von einer gruseligen Führung mit Tine Fabian.

Fantasie und Historie sind manchmal kaum auseinanderzuhalten

Was historisch belegt und was einfach und allein als Gruseleffekt von Fabian selbst erfunden worden ist, das löste die Museumsleiterin erst zum Ende des Rundgangs auf. Manchem Besucher stand dabei das Staunen im Gesicht: „Alles klang so echt und für die Zeit des finsteren Mittelalters sowie der grauenvollen Kriege durchaus nachvollziehbar“, hieß es. Da habe man Fantasie und belegte Historie kaum noch auseinanderhalten können.

Die markante Burg Brome allein war schon eine eindrucksvolle Kulisse, die den Hauch des finsteren, teilweise brutalen und unmenschlichen Mittelalters versprühte. Hier tagten über Jahrhunderte unbarmherzige Gerichte, die für mehr oder weniger gravierende Straftaten den Delinquenten zunächst ins sogenannte Hundsloch sperrten. Teilnehmer Richard Wilhelm (27) war sogar gewillt, sich in das unheimliche Verlies zu begeben. „Für einige Momente kann man es hier aushalten“, sagte er schmunzelnd , „aber angenehm ist anders.“

Die Geschichte vom Tod der beiden kleinen Grafen-Söhne

Tine Fabian führte die Gruppe weiter zum „Galgenbaum“ im Burggarten, und es war wohl nur der Dunkelheit zu verdanken, dass die Zuhörer nicht misstrauisch reagierten: In der Zeit, in der die Urteile gefällt wurden, war dieser noch nicht einmal ein mickriges Pflänzchen. Die Todesurteile wurden damals vielmehr nachweislich auf dem Galgenberg bei Tiddische vollstreckt. Wohl wahr allerdings war die ebenso traurige wie schauerliche Geschichte aus der Geschichte des Grafen von der Schulenburg, der im 16. Jahrhundert hier als Burgherr residierte. Die zwei Söhne des Grafen spielten ausgelassen an der benachbarten Ohre und … ertranken in dem Bach. Aus Kummer verkaufte der Graf die Burg. Noch heute bilden sich manchmal abendliche Spaziergänger ein, kindliches Lachen, ein Platschen und plötzlich Todesschreie zu hören.

Wie auch offenbar leicht okkultistisch angehauchte Burgbesucher, die noch heute von der „weißen Dame“ erzählen, die durch die Burg geistere. Die junge Frau soll sich in Brauttracht erhängt haben, als der Bräutigam nicht zur Hochzeit erschien. Nicht ohne Grund: Im Dreißigjährigen Krieg waren junge Männer von der Straße weggefangen worden, um je nach Frontlage den Feldherren als Soldaten zu dienen. „Die Geschichte von der weißen Dame ist in dieser Version allerdings leider reine Fantasie“, bekannte Tine Fabian.

Bei den Teilnehmern kommt das Angebot gut an

Viel Applaus belohnte die Museumsleiterin nach dem unterhaltsamen Rundgang, ehe beim anschließenden gemütlichen Beisammensein im Burgcafé gemütlich gespeist und angeregt diskutiert wurde. „Sehr, sehr schön. Ich habe überhaupt ein Faible für Burgen und Schlösser“, betonte Christine Litzius aus Gifhorn. Und Ehemann Peter pflichtete dem bei: „Das Ganze war sehr schön gemacht.“ Man habe nicht bereut, an diesem Abend nach Brome gekommen zu sein.

Von Burkhard Heuer