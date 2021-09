Ganz Hoitlingen auf den Beinen beim großen Dorfflohmarkt

Hoitlingen

„Nach anderthalb Jahren gesellschaftlicher Durststrecke war es an der Zeit, Gästen und Bevölkerung mal wieder etwas Abwechslung und Freude zu schenken“ – Mit diesen Worten kommentierte stellvertretender Bürgermeister Daniel Krause ein Ereignis, das quasi ganz Hoitlingen auf die Beine brachte: Die Dorfgemeinschaft hatte einen bemerkenswerten Flohmarkt arrangiert und dabei den richtigen Nerv getroffen.

Denn die meisten Anbieter – immerhin fast 40 an der Zahl – hatten ihr Sortiment direkt vor der eigenen Haustür ausgebreitet. Bunt dekorierte Eingänge, Luftballons, flatternde Fähnchen im Wind und Luftschlangen am Zaun signalisierten nicht nur Schnäppchen am laufenden Band, sondern auch die Gelegenheit, mit Freunden, Bekannten und bis dato auch Unbekannten ins Gespräch zu kommen.

„Es war einfach schön, mal wieder mit Leuten über Gott und die Welt zu klönen“

„Ganz nebenbei“ wechselten Kinderspielzeug, Bekleidung, Dekostücke und vieles andere mehr ihre Besitzer. Doch das war beispielsweise für die Anbieter Iris und Edgar Klopp in der Straße „Trieneitze“ nur ein angenehmer Nebeneffekt. „Es war einfach schön, mal wieder mit Leuten über Gott und die Welt zu klönen“, freute sich Iris Klopp.

Wobei die Besucher ganz offensichtlich nicht nur aus Hoitlingen, sondern aus der gesamten Umgebung gekommen waren. Viele waren mit Pkw gekommen, und das sorgte für teilweise beengte Straßen. „Aber alles ist gut gegangen“, berichtete Daniel Krause. „Wir haben jedenfalls nichts davon gehört, dass irgendwo Einfahrten blockiert oder Straßen zugestellt waren.“

Die Hüpfburgen lockten die Kinder an

So konnten die beiden Veranstalter von einem großartigen Erfolg ihres Flohmarkt-Experimentes sprechen, zumal sich das ganze Vergnügen auch finanziell selbst getragen hat. Standgelder nämlich wurden nicht erhoben, zwei Werbebanner hat die Gemeinde beigesteuert, zwei Hüpfburgen wurden besonders von Kindern gern angenommen.

Zur Galerie Die Hoitlinger hatten Spaß beim großen Dorfflohmarkt – endlich mal wieder mit Menschen in Kontakt kommen war manchem wichtiger als der Verkauf. Ein paar Eindrücke.

Und wenn auch das Wetter nicht immer ganz nach Wunsch mitspielte, so tat das der Freude keinen Abbruch. Dann saßen viele Gäste unter einem Zeltdach am Dorfgemeinschaftshaus, wo am Nachbarstand leckere Bratwurst auf dem Grill schmurgelte. Markus Hanssler vom Kyudo-Bogenschießclub bot darüber hinaus die Möglichkeit für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, auf gesicherten Bahnen mit Pfeil und Bogen zu trainieren. „Unser Club lehrt unter anderem eine spezielle japanische Kunst des Bogenschießens“, so Hanssler. Und er staunte, dass so mancher Teilnehmer durchaus Talent zeigte. „Vielleicht ist sogar ein potenzielles neues Mitglied dabei“, so der Trainer, der selbst den dritten Meistergurt der Schießkunst trägt.

Sogar Anbieter aus der Nachbarschaft durften teilnehmen, so wie Jörg Thienel, der sein Sortiment am Sportplatz präsentierte. „Prima Stimmung hier“, sagte der Vorsfelder. Und er habe sogar schon einiges an größeren Stücken verkaufen können.

„Wir wollten wieder mal Leben in die Bude bringen“

Absolute Renner allerdings waren sichtlich Kinderspielzeuge oder beispielsweise Fahrräder, die bisher ungenutzt im Schuppen standen, weil der Sprössling größenmäßig längst über das Gefährt hinausgewachsen war. Laufräder und Bobbycar wurden von den strahlenden neuen Besitzern gleich vor Ort ausprobiert. Überall erklang Musik. Buntes Treiben beherrschte nahezu alle Straßen des so lange verschlafenen Ortes Hoitlingen. Und der wichtigste Zweck war damit erfüllt: „Wir wollten wieder mal Leben in die Bude bringen“, so zogen Timo Krüger und Daniel Krause von der Dorfgemeinschaft schließlich Bilanz. Das habe über alle Erwartungen hinaus wunderbar geklappt.

Von Burkhard Heuer