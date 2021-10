Rühen

Sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kling-Klang-Kindermusik aus Rühen haben beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert fünf erste und zwei zweite Preise abgeräumt. Musiklehrerin Gudrun Mathias ist stolz auf ihre jungen Schülerinnen und Schüler.

In der Altersgruppe 1 haben Daisy Lee Koblitz auf der Blockflöte und Mara Petri als Klavierbegleitung mit ihrem Zusammenspiel 20 Punkte erreicht und damit einen zweiten Preis erhalten. Sie spielten die Stücke „Rustic Duck Dance“, eine Gavotte, ein Rigaudon und „Dirty Old Town“.

Diese Nachwuchstalente erhielten erste Preise

Daria Wunder (Blockflöte) und Guiseppe Valenino Pravatta (Klavier) spielten „An Italien Ground“ von Robert Carr, das irische Volkslied „Parting Glass“ und „Can you feel the love tonight“ von Elton John. Für ihr harmonisches und gefühlvolles Zusammenspiel gab es einen ersten Preis.

Laura Geiling (Blockflöte) und ihr Klavierbegleiter Linus Brune, Altersgruppe 6, überzeugten die Jury mit einer Sonate von James Hook und Ausschnitten aus „Mr. Sandman“, „Dream a little Dream off me“ sowie „Flying to the Moon“. Ihre Darbietung wurde mit einem ersten Preis belohnt.

Lea Rottstock spielte mit ihrer Blockflöte „Somewhere over the Rainbow“, „Rigaudon“ von Phillip Telemann und das irisches Lied „The Coco“. Begleitet wurde sie dabei am Klavier von ihrer Musiklehrerin Gudrun Mathias und erhielt für ihr Spiel einen ersten Preis.

In diesem Jahr mussten die Musikvorspiele der Teilnehmer auf Video aufgenommen werden und der Jury – in fest vorgeschriebenem Format – elektronisch übermittelt werden. Diese neue Herausforderung wurde von den Musikschülern und der Musikschule Kling-Klang-Kindermusik angenommen und gemeistert. Ausgeführt und begleitet wurde der Regionalwettbewerb von den Musikschulen Wolfsburg und Helmstedt.

Von der AZ-Redaktion