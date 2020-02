Die Feuerwehr zieht Bilanz für 2019

Tülau

Weniger ist mehr: Diese Erfahrung machte die Tülauer Feuerwehr im vorigen Jahr. Es gab zwar nur halb so viele Einsätze wie im Jahr davor, aber die hatten es in sich, so Ortsbrandmeister Horst Leyer in seinem Jahresrückblick für 2019.

„Trotz der auch im Jahr 2019 lang anhaltenden Trockenperiode wurden wir glücklicherweise von Hitze bedingten Bränden weitgehend verschont“, so Leyer mit Blick auf die insgesamt acht Einsätze, darunter drei Brandeinsätze und Löschhilfen. „Diese Einsätze aber waren zum Teil schon recht heftig.“

Das waren die heftigsten Einsätze

In diesem Zusammenhang erinnerte Leyer im Besonderen an den nächtlichen Gebäudebrand in der Neuen Reihe am 16. Mai, bei dem wie auch kürzlich beim Großbrand des Bowlingcenters (Perle an der Ohre) in Brome die gesamten Ortswehren der Samtgemeinde Brome im Einsatz waren. „Die Zusammenarbeit sowie der Ausbildungsstand ist mehr als lobenswert, was auch immer wieder bei den Einsätzen festgestellt werden konnte“, sagte Stellvertretender Ortsbrandmeister Fabian Wernthal.

Die Tülauer Wehr zählt aktuell 43 aktive Brandschützer und 32 Leute in der Altersabteilung. Sie leisteten insgesamt 2077 Dienststunden für Aus- und Weiterbildung sowie 288 Stunden für Einsätze.

Lob für den Einsatz

Bürgermeister Martin Zenk, Stellvertretender Samtgemeindebürgermeister Gerhard Borchert und Stellvertretender Gemeindebrandmeister Peter Eisener lobten die Tülauer Feuerwehr. Bei allen Einsätzen habe sich gezeigt, dass jeder und jede Einzelne in den Ortswehren eine wichtige Funktion habe und gebraucht werde, hieß es unisono. Die Gäste geizten zudem nicht mit großem Lob für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit in der zurzeit aus acht Mädchen und acht Jungen bestehenden Jugendfeuerwehr mit Jugendwart Janos Köthke an der Spitze.

Ehrungen und Beförderungen

Abgerundet wurde die Versammlung mit der Wiederwahl des Stellvertretenden Ortsbrandmeisters Fabian Wernthal sowie mit der Beförderung von Niclas Bleich zum Hauptfeuerwehrmann und Janos Köthke zum Löschmeister sowie mit Ehrungen langjähriger Mitglieder, zu denen Michael Gose, Thomas Schunke, Peter Dormann (25 Jahre aktiv/passiv) sowie Wilhelm Kohrs, Walter Winkelmann, Werner Weise, Kurt Wernthal und Christian Meyer (alle 40 Jahre passive Mitgliedschaft) zählten.

Von Peter Zur