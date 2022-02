Freibad-Familienkarten für Feuerwehrleute in der Samtgemeinde Brome

Samtgemeinde Brome

Freibad-Familienkarten für aktive Feuerwehrmitglieder – das empfahl der Feuerschutz-Ausschuss der Samtgemeinde Brome bei seiner Sitzung am Dienstag. Außerdem ging es in der Mensa der Johannes-Gutenberg-Schule in Rühen unter anderem um Investitionen für die Wehren.

Schon der vorige Samtgemeinderat hatte das Thema auf dem Zettel: Seit einiger Zeit können aktive Feuerwehrmitglieder kostenlose Saisonkarten für das Bromer Freibad bekommen. Dies hatten ursprünglich die Grünen vor einigen Jahren beantragt. In der Praxis hat sich allerdings eine Schwierigkeit gezeigt: Weil sich die kostenfreie Saisonkarte nicht auf Familienkarten anrechnen lässt, haben Feuerwehrmitglieder, die gemeinsam mit ihrer Familie ins Freibad gehen möchten, nichts davon.

Der Antrag liegt schon eine Weile zurück

Wenn es nach dem Feuerschutz-Ausschuss geht, soll das nun geändert werden: Das Gremium empfahl dem Samtgemeinderat einstimmig, dass aktive Feuerwehrmitglieder der Samtgemeinde Familienkarten für das Freibad erhalten können. Ins Rollen gebracht hatte das Ganze ein Antrag des damaligen Samtgemeinderatsherrn Denis Lemke, der auf die Situation hinwies und beantragte, die Einzelkarten anrechnen zu lassen.

Außerdem gab der Ausschuss einstimmig die Empfehlung für Investitionen in Feuerwehr-Ausstattung. Laut Ratsvorlage sollen Finanzmittel in Höhe von 420.000 Euro für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 für die Feuerwehr Rühen bereitgestellt werden. 190.000 Euro sollen für ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) für die Feuerwehr Tülau-Fahrenhorst vorgesehen werden, 3000 Euro für einen gebrauchten Stromerzeuger für die Feuerwehr Brome sowie 2000 Euro für eine Tauchpumpe für die Feuerwehr Kaiserwinkel. Ein aufblasbares Zelt (16.000 Euro) soll von allen Wehren der Samtgemeinde im Einsatz für verschiedene Zwecke genutzt werden können, zum Beispiel zur Unterbringung von Atemschutzgeräte-Trägern oder zum Wechsel kontaminierter Einsatzkleidung.

Sieben Sirenenanlagen sind geplant

Zum Schutz der Bevölkerung: In der Samtgemeinde Brome sollen sieben Sirenenanlagen angeschafft werden. Quelle: Mark Bode

Weiterhin wurde – ebenfalls einstimmig – empfohlen, die Kostenbeteiligung der Samtgemeinde für Führerscheine der Klassen C oder CE, die für die Feuerwehren nötig sind, um 500 Euro zu erhöhen. Und es sollen sieben Sirenenanlagen (Priorisierung laut Vorlage: Wiswedel, Benitz, Altendorf, Croya, Lessien, Tiddische und Voitze) zum Bevölkerungsschutz angeschafft werden. Dafür sollen Fördermittel beantragt werden, welche die Kosten fast decken würden. Die Abstimmungen im Fachausschuss haben empfehlenden Charakter: Die Entscheidungen trifft der Samtgemeinderat.

Inwiefern es möglich ist, einen Gerätewart beziehungsweise eine Gerätewartin in hauptamtlicher Tätigkeit einzustellen – wie von Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels angesprochen – wird wohl künftig ein Thema werden. Die Notwendigkeit erläuterte kurz Gemeindebrandmeister Frank-Friedrich Mosel: Die Feuerwehren würden in diesem Bereich viele Tätigkeiten übernehmen, die eigentlich Verwaltungsaufgabe seien. Nicht ohne Grund sei die Stelle auch im Feuerwehrbedarfsplan aufgeführt. Eine der Schwierigkeiten, die dabei auftreten könnten, sprach Dörrheide an: den Fachkräftemangel.

Von Alexander Täger