Brome

Es hätte so schön sein können: Die Temperaturen stimmen, ebenso die aktuellen Inzidenzwerte im Landkreis Gifhorn. Da studierte auch Manuela Peckmann, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Brome, mit großem Interesse, welche Corona-Regeln nun fürs Freibad gelten würden.

„Sobald es möglich ist, werden wir öffnen“

Aber da gibt es einen Wermutstropfen: „Leider können wir noch nicht öffnen. Wir sind Opfer des Bau-Engpasses.“ Ihr Versprechen steht: „Sobald es möglich ist, werden wir öffnen. Auch wenn das Wasser noch kalt sein sollte.“ Und fügt lachend hinzu: „Dann müssen wir uns eben erst einmal warm schwimmen.“

Noch ist kein Wasser im Becken

Woran eine rasche Öffnung gerade scheitert? Ein paar Fliesen in den Becken mussten dringend erneuert werden. Doch da habe es Engpässe gegeben. Einige Restarbeiten stünden noch an. Dann muss das Becken gesäubert und mit Wasser befüllt werden.

Der Förderverein ist voller Vorfreude

Auch beim Förderverein des Freibades ist diese Nachricht präsent. Zweiter Vorsitzender Ralf Bettermann trägt’s mit Fassung. „Etwa zehn Tage werden wir uns noch gedulden müssen, bis es losgeht“, schätzt er. Bei ihm überwiege die Vorfreude, dass nun bald alle wieder schwimmen gehen können. Schwimmer-, Springer- und Babybecken endlich wieder voll Leben – „vor allem die Kinder wieder glücklich zu sehen, wenn sie ins Wasser springen, das ist unser oberstes Ziel“.

Das Hygienekonzept des Vorjahres hat sich bewährt

Dass die Abläufe erneut mit einem Corona-Hygienekonzept versehen sind, sei okay. Da könne man auf die Erfahrung des letzten Jahres zurückgreifen. „Das Einbahnstraßen-System etwa hat sich gut bewährt. Hauptsache, keine Testpflicht“, sagen Peckmann und Bettermann. Die DLRG freue sich schon, endlich die lange Warteliste für die Schwimmkurse abarbeiten zu können.

Es wird feste Zeitkorridore geben

Damit auch alle zum Zuge kommen, dürfte es ziemlich sicher wieder eine Drei-Stunden-Regel geben. Will heißen: Nach maximal dieser Zeit ist die Schwimmzeit dann vorüber und der nächste kann das Freibad nutzen. Peckmann, die heute schon mit der Frage bestürmt wird, wann endlich das Freibad öffne, freut sich schon auf den Tag, an dem sie nicht mehr sagen muss: „Es tut mir leid.“ Sobald Wasser in den Becken sei, gehe es los. Auf eine Neuerung dürfen sich dann junge Eltern freuen. Der Förderverein hat Schatten spendende Schirme für die Babybecken organisiert.

Von Andrea Posselt