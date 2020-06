Ab Mittwoch darf gebadet werden – unter Auflagen

Brome

Das Wetter der vergangenen Tage ließ ja durchaus schon Appetit auf einen Freibadbesuch aufkommen. Der wird jetzt auch in Brome wieder möglich – das traditionelle Anschwimmen lief bereits erfolgreich, die ersten Besucher werden am Mittwoch erwartet.

Und sie können früh aufstehen, wenn ihnen danach ist. Denn Einlass ist ab 6 Uhr. Die Kasse wird dann besetzt sein – aber es wird wegen der Corona-Situation darum gebeten, dass das Eintrittsgeld passend bereit gehalten wird. Um den Bargeldverkehr und die Wartezeiten zu minimieren, machen die Verantwortlichen darauf aufmerksam, dass neben den Eintrittskarten auch Geldwert- und Saisonkarten erworben werden können. Ohne Eintrittsgeld kamen dagegen Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann, der Vorsitzende des Vereins zum Erhalt des Freibades Olaf Marienhagen nebst seiner Frau Gisela Marienhagen und die Jugendvorsitzende der DLRG Ortsgruppe Brome Maya Lampe am Wochenende schon einmal ins Freibad – zum traditionellen Anschwimmen. Sie testeten die Wasserqualität – und der Eröffnung steht nichts mehr im Wege. Der Bürgermeister des Flecken Brome Gerd Borchert und die Ortsgruppenleiter der DLRG Ralf Bettermann und Klaus-Peter Kunkel nahmen vom Beckenrand aus an dem Anschwimmen teil – unter der fachkundigen Aufsicht von Schwimmmeister Dietmar Wilke.

Die Corona-Regeln

Die Regelungen für den Besuch des Bromer Freibades sind wegen Corona anders als in den Vorjahren. Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung in Bädern im Wasser selbst ist durch das Reinigen mit Chlor gering. In den ersten Wochen wird das Schwimmerbecken zum Schwimmen geöffnet sein. Das Nichtschwimmer-, das Sprung-, und das neue Kleinkindbecken werden abhängig vom Infektionsgeschehen und den Erfahrungen im Badebetrieb nach und nach eröffnet. Die Liegewiesen und alle Ruhemöglichkeiten wie Bänke sind gesperrt. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, werden zeitgleich maximal 100 Besucher in das Freibad gelassen, es gelten die üblichen Abstandsregeln. Der Badebereich darf nur mit Badelatschen oder -schuhen betreten werden. Bevor die Badegäste das Schwimmbecken betreten, müssen sie sich unter der Außendusche abduschen. Zur Erleichterung der Einhaltung der Abstandsregeln wird das Schwimmerbecken in drei Bahnen geteilt – in diesen Bahnen gilt das Einbahnstraßenprinzip. Es werden keine Umkleidekabinen und keine Innenduschen zur Nutzung geboten. Die Toiletten sind geöffnet. Die Begleitung einer erwachsenen Person ist für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr erforderlich.

Das Freibad ist während der Corona-Pandemie geöffnet montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr, von 13 bis 16 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr. Samstags und sonntags ist geöffnet von 9 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr. Zwischen den Zeiten erfolgen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen.

