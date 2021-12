Förderverein Ehra-Lessien gewinnt Niedersachsenpreis für Bürgerengagement

Ehra-Lessien

Zehn Vereine, Gruppen und Einzelpersonen haben am Samstag den Niedersachsenpreis für Bürgerengagement erhalten – und im Bereich Soziales war der Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team einer der Gewinner. 3000 Euro für ihre Arbeit bekamen die Ehra-Lessiener, dazu eine Auszeichnung durch Ministerpräsident Stephan Weil, den VGH Vorstandschef Dr. Ulrich Knemeyer und den Präsidenten des Sparkassenverbandes Niedersachsen Thomas Mang.

Der gemeinsam von den niedersächsischen Sparkassen, den VGH Versicherungen und der Landesregierung ausgelobte Wettbewerb stieß in diesem Jahr auf große Resonanz. Es beteiligten sich rund 340 Einzelpersonen, Gruppen und Vereine aus dem ganzen Land. Darunter die Ehra-Lessiener, die sich ehrenamtlich für die Flüchtlinge im Camp in Lessien engagieren, die die Fußball-Integrationsmannschaft auf die Beine gestellt und einen Koch-Treff initiiert haben.

Ein Lesestübchen, eine Bauchtanz-Gruppe, das Bienenprojekt mit den Grundschülern und die freitäglichen Einkaufsfahrten mit Seniorinnen und Senioren tragen dazu bei, die Dorfgemeinschaft zu fördern und soziale Netzwerke aufzubauen.

„Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie brauchen Menschen wie Sie“

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Anerkennungskultur in Niedersachsen zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Und so würdigte Stephan Weil bereits am Tag vor dem Internationalen Tag des Ehrenamtes zur Anerkennung und Würdigung ehrenamtlichen Engagements die Geehrten: „Mit Ihrem großen ehrenamtlichen Engagement bereichern Sie unsere Gesellschaft. Sie helfen, Sie packen an, Sie unterstützen andere und sorgen für Zusammenhalt in unserem Land. Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie brauchen Menschen wie Sie, die mit Herzblut und Tatkraft Verantwortung im Ehrenamt übernehmen. Herzlichen Dank!“

Niedersachsen sei ein Land des Ehrenamtes – eine große Stärke der Region. Gelebte Solidarität habe auch in der Corona-Pandemie viel Gutes hervorgebracht, lobte der Ministerpräsident.

Kurze Filmbeiträge über die prämierten Projekte

Ein weiteres Mal konnte die Preisverleihung nicht live stattfinden, sondern war als Livestream unter www.unbezahlbarundfreiwillig.de zu sehen. Die Preisträger stellten in kurzen Filmbeiträgen die prämierten Projekte vor, sie wurden per Videochat live zugeschaltet. Lediglich die drei Gastgeber sowie Moderatorin Christina von Saß vom NDR waren bei der Abschlussveranstaltung im virtuellen Corona-Modus anwesend. „Ziel war es, eine Preisverleihung zu veranstalten, bei der die Engagierten und ihr eindrucksvoller Einsatz im Mittelpunkt stehen, und zwar trotz der coronabedingten Einschränkungen. Ich denke, dies ist uns sehr gut gelungen“, hob Ministerpräsident Weil hervor.

