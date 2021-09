Ehra-Lessien

Der Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team hat sich auch in diesem Jahr wieder um den Deutschen Nachbarschaftspreis beworben und ist aus mehreren hundert Bewerbungen eines der 96 Projekte bundesweit, die nominiert wurden. Das Projekt aus Ehra-Lessien unter dem Titel „Lebens- und liebenswertes Umfeld für Alle“ hat die Jury im Vorentscheid offenbar schon einmal überzeugt.

Vorgestellt wurde der vielfältige ehrenamtliche Einsatz des Flüchtlings-Integrations-Teams, welches auch in Zeiten härtester Corona Pandemie-Beschränkungen unermüdlich im Einsatz war und ist. Dabei hat der Förderverein besonders auf die Aktivitäten im Mosaik hingewiesen und auch den Einsatz und das ehrenamtliche Engagement für die Bewohner und insbesondere die Kinder in der Flüchtlingswohnanlage Lessien betont. So heißt es in der Projektbeschreibung für die Bewerbung: „Der Förderverein stellt das Bindeglied zwischen den Menschen in der Wohnanlage und der heimischen Bevölkerung dar“, nicht zuletzt wegen der vier Kilometer Entfernung zwischen Flüchtlingswohnanlage und Kita, Grundschule oder Freizeiteinrichtungen.

Die Fahrradwerkstatt ist ein sozialer Kommunikationstreffpunkt

Eine wichtige Rolle dabei spielt die Fahrradwerkstatt als sozialer Kommunikationstreffpunkt. Bewohner helfen „Opa Horst“ bei der Reparatur der Fahrräder. Eltern helfen beim Bau eines Spielplatzes für die Kinder sowie eines Volleyballfeldes für Jugendliche und Erwachsene. Auch die Aktionen rund um die Kinderkleiderkammer, die von Vereinsmitglied Anne-Kathrin Schulze organisiert wird, sind Bestandteil der Bewerbung gewesen.

In der Vorauswahl war die Jury der Meinung, dass dieser ehrenamtliche Einsatz tagtäglich dazu beiträgt, Nachbarschaften zu beleben und das Miteinander in der Dorfgemeinschaft zu stärken. Die Nominierung für den Deutschen Nachbarschaftspreis 2021 bietet jetzt dem Verein die Chance, das Projekt und Engagement bekannter zu machen, und zeigt, dass hier wichtige Arbeit geleistet wird.

In Niedersachsen sind insgesamt sechs Projekte nominiert

Bei einem Treffen einiger Vereine überraschte die Vorsitzende des Fördervereins Jenny Reissig die Anwesenden, die größtenteils auch Mitglied im Förderverein sind, mit der Nominierungsurkunde. Und die Freude war groß. „Wir haben nun die Chance, den Deutschen Nachbarschaftspreis 2021 in unserem Bundesland oder in einer der fünf Themenkategorien zu gewinnen. In Niedersachsen sind insgesamt sechs Projekte nominiert“, berichtet Jenny Reissig. „Jetzt heißt es Daumen drücken und zu hoffen, dass auch die Niedersächsische Jury den ehrenamtlichen Einsatz würdigt.“ Im November werde die Preisträger bekannt gegeben.

Fahrradwerkstatt im Flüchtlingsheim: Von der Volksbank gab es 500 Euro. Ehra-Lessien: Die Fahrradwerkstatt freut sich über zwei gespendete Kinderroller. Quelle: Förderverein Ehra-Lessien

Der Deutsche Nachbarschaftspreis geht in die mittlerweile fünfte Runde. Die nebenan.de-Stiftung verleiht den mit insgesamt 57 000 Euro dotierten Preis an Nachbarschaftsprojekte, die sich für ihr lokales Umfeld einsetzen, das Miteinander stärken und das Wir gestalten. Es gibt die Landesebenen und fünf Themenkategorien. Auf diese Weise soll ehrenamtliches Engagement sichtbarer werden. Ausgezeichnet werden Projekte und Initiativen mit Vorbildcharakter, die als Inspiration und konkrete Handlungsvorschläge verstanden werden können.

Von Christina Rudert