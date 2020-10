Flüchtlingscamp Ehra: Bewohner äußern Kritik an neuem Betreiber

Lessien

Zum 1. Oktober gab es einen Betreiberwechsel im Flüchtlingscamp Lessien. Bereits im Vorfeld hatten Bewohner dagegen protestiert, weil sie nicht wollten, dass die Heimleitung wechselt. Inzwischen ist der Wechsel vollzogen – und ein Teil der Flüchtlinge äußert harte Kritik an den nun angeblich herrschenden Zuständen im Camp.

Neun Flüchtlinge aus Afrika haben sich dazu zu einem Gespräch mit der AZ getroffen – eine ganze Reihe weiterer Flüchtlinge hätten sich nicht getraut aus Angst vor Repressalien, erklärten die Afrikaner. Aus diesem Grund wollen sie auch nicht namentlich genannt oder fotografiert werden. Sie sprechen Französisch, einige Englisch – nur zwei oder drei ein paar Brocken Deutsch. Zwei Dolmetscherinnen sind dabei. „Wir sind erst seit zwei Wochen in einem Deutschkursus“, entschuldigt sich einer der Gesprächsteilnehmer, der nach eigener Aussage seit etwa neun Monaten in Deutschland ist.

Anzeige

Vor allem der generelle Umgang mit den Flüchtlingen gibt den Betroffenen Anlass zur Kritik

Die Vorwürfe an die neue Betreibergesellschaft und damit an den Landkreis Gifhorn, der das Unternehmen zum 1. Oktober mit der Betreuung des Flüchtlingscamps beauftragt hat, sind hart und umfangreich. Sie konzentrieren sich vor allem auf die Bereiche Postverteilung, medizinische Versorgung, Fahrdienst, Sprachbarrieren – und den generellen Umgang der Mitarbeiter mit den Flüchtlingen.

Stichwort Post: Hier hätte „Big Mama“, wie die frühere Heimleiterin genannt wurde, die Bewohner informiert, wenn Post für sie da gewesen sei. Auch hätte sie jederzeit geholfen, die Schreiben zu übersetzen, hätte diese erklärt. Aktuelle gebe es täglich nur eine Stunde Postausgabe. „Das schaffen wir manchmal nicht wegen anderer Termine wie Sprachkurse“, sagt einer der Flüchtlinge. Informationen, ob es überhaupt Post gebe, bekämen sie nicht mehr, für Gespräche über die Schreiben müssten sie sich in eine Liste bei der Sozialarbeiterin eintragen – eine Mitarbeiterin für 180 Flüchtlinge, die angeblich nur Deutsch spreche – für ein Zeitfenster von drei Stunden. Die Folge für die Bewohner seien Probleme, weil sie Fristen aus den Schreiben nicht einhalten könnten.

Gespräche mit Betreiber und Landkreis gab es bisher offenbar nicht

Den vorherigen Fahrdienst zum Einkaufen oder zum Arzt gebe es nicht mehr, auch würden vom Betreiber keine Arzttermine mehr organisiert – das selbst zu regeln falle ihnen wegen der Sprachbarrieren oft schwer, sagen die Flüchtlinge. Insgesamt habe man den Eindruck, die Mitarbeiter würden sich nicht wirklich bemühen, erklären sie. Nach Lösungen werde nicht gesucht – um genau diese gehe es den Bewohnern aber.

Camp Lessien: Wegen des Betreiberwechsels hatte es bereits im September Proteste der Bewohner gegeben. Quelle: Jörg Rohlfs

Laut Anne-Kathrin Schulze vom Café Mosaik, das seine Räume für das Gespräch zur Verfügung gestellt hatte, habe es zwar bereits Anfragen bei der Heimleitung für Gespräche gegeben, aber ihres Wissens gebe es noch keinen Termin. An den Landkreis Gifhorn hat sich von den Betroffenen scheinbar noch niemand gewandt für ein klärendes Gespräch. Der weist denn auch auf AZ-Anfrage die Vorwürfe konsequent zurück.

Das sagt der Landkreis Gifhorn zu den Vorwürfen der Flüchtlinge

Im Folgenden zitiert die AZ die Antwort des Ersten Kreisrats Dr. Thomas Walter auf ihre Anfragen im Wortlaut: „Die Firma Fair Facility ist seit dem 1. Oktober als Betreiber der Gemeinschaftsunterkunft in Ehra-Lessien tätig. Der vorherige Betreiber hat leider keine ordnungsgemäße Übergabe durchgeführt. Es mussten daher komplett neue Strukturen geschaffen und Grundlagenarbeit geleistet werden. (...) Die Firma Fair Facility wird vor Ort durch Mitarbeiter des Landkreises unterstützt. Dazu gehören die zuständigen Mitarbeiter für die Gemeinschaftsunterkunft in Ehra-Lessien und die beim Landkreis beschäftigte Leiterin der Gemeinschaftsunterkunft Clausmoorhof in Gifhorn.“

Der ehemalige Truppenübungsplatz bei Ehra-Lessien: Seit 2017 sind hier wieder Flüchtlinge untergebracht – derzeit rund 180 Menschen. Quelle: dpa

Und weiter Walter: „Durch die sehr umfangreichen notwendigen Übergabearbeiten findet diese Unterstützung nach wie vor statt. (...) Der neue Betreiber ist mit einem erfahrenen Team mit einer staatlich anerkannten Sozialarbeiterin und einem Heimleiter, der zusätzlich ebenfalls über die Qualifikation eines Sozialarbeiters verfügt, vor Ort. Außerdem wird dazu vom neuen Betreiber zukünftig auch ein Assistent der Heimleitung gestellt. Neben diesem Personal sind auch Reinigungskräfte, Hausmeister und bei Bedarf Mitarbeiter zur Pflege der Grünanlagen vor Ort. Eine Reinigungskraft war zuvor ebenfalls nicht tätig. Zudem gab es beim vorherigen Betreiber immer wieder Probleme hinsichtlich der dauerhaften Präsenz des Personals vor Ort. Beispielhaft ist eine Sicherstellung der Betreuung in der Urlaubszeit zu nennen.“

Laut Landkreis gibt es einen regelmäßigen Shuttle-Service

„Durch den ehemaligen Betreiber wurde in den letzten Monaten nahezu kein Shuttleservice durchgeführt. Seit dem 5. Oktober wird ein regelmäßiger Shuttle-Service zu festen Zeiten angeboten. Hierzu steht ein moderner VW Transporter und ein Fahrer vor Ort zur Verfügung. Bewohner können sich aktuell in Listen mit Fahrtwünschen eintragen. Regelmäßig angebotene Fahrten sind zur Bushaltestelle zur Erreichung des ÖPNV, zur Schule, zu den entsprechenden Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken oder auch zu Ärzten oder Behörden. Teilweise werden Schüler, die verschlafen haben, sogar noch separat zur Schule gebracht.“

Lessien: Im dortigen Flüchtlingscamp gibt es harte Kritik der Bewohner an den angeblichen Zuständen. Der Landkreis Gifhorn weist diese Vorwürfe zurück. Quelle: Jörg Rohlfs

„Fahrten zu Ärzten werden auch durchgeführt. Den Bewohnern ist es jedoch auch unter Umständen möglich, selbstständig Arzttermine mit Hilfe des ÖPNV wahrzunehmen. Hier erfolgt dann lediglich ein Transfer zur Bushaltestelle. Terminvereinbarungen beim Hausarzt erfolgen nach wie vor mit Unterstützung der sozialen Arbeit. Bewohner, die jedoch offensichtlich nicht über Sprachbarrieren aufgrund bereits guter Deutschkenntnisse verfügen, werden ermutigt, im Rahmen der Förderung zum selbständigen Handeln und der Integration, zunächst eigenständig zu versuchen, einen Termin telefonisch abzustimmen.“

Auf Dolmetscher und Übersetzungs-Apps werde zurückgegriffen

„Im Rahmen der Strukturierung des Wohnheimalltages wurden unterschiedliche Sprechzeiten, Zeitfenster für Postausgaben und auch andere Zeitfenster eingeführt. (...) So ist gewährleistet, dass alle Bewohner die Hilfe und Unterstützung des Personals vor Ort in Anspruch nehmen können. Auch ist durch dieses Vorgehen eine konkrete Nachverfolgung der Kontakte bei Vorliegen von Coronafällen gewährleistet. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass die Zeitfenster noch einmal angepasst werden.

Eine Übersetzung und Betreuung der Post findet im Rahmen der Sprechzeiten statt. Bei der Ausgabe der Post muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass bei 180 Bewohnern nicht sofort jeder Brief mit einem Bewohner besprochen und erläutert werden kann. Bei den Mitarbeitern vor Ort sind neben Deutsch- auch Englischkenntnisse vorhanden. Sofern dies nicht ausreicht, wird auf Übersetzungs-Apps oder auf Dolmetscher zurückgegriffen.“

Der Landkreis sucht nach eigener Aussage Kontakte für weitere Angebote für die Flüchtlinge

„Ehrenamtliche Akteure sind immer willkommen. Es haben auch bereits erste Gespräche mit dem Schulleiter der örtlichen Grundschule stattgefunden. Hier wurden bereits jetzt zukünftige Kinderbetreuungsangebote oder Hausaufgabenhilfen vereinbart. Nach wie vor finden Angebote wie die Fahrradwerkstatt statt. Auch erfolgte bereits eine Kontaktaufnahme zur Zusammenarbeit mit dem Café Mosaik in Ehra-Lessien. Aufgrund der momentanen Coronalage können jedoch Gespräche mit Besuchern oder ehrenamtlich Tätigen nur mit einem Termin erfolgen. Dadurch soll unter anderem eine erneute Quarantänemaßnahme verhindert werden.“

Flüchtlingsunterkunft Lessien: Die Kritik der Bewohner überrascht die Verantwortlichen. Quelle: Landkreis Gifhorn

„Die Firma Fair Facility stellt sich bisher als verlässlicher neuer Betreiber dar. Naturgemäß können jedoch nicht alle individuellen Wünsche der Bewohner sofort erfüllt werden. (...) Der neue Betreiber ist aus Sicht der Landkreisverwaltung sehr bemüht, seinen Aufgaben nachzukommen, und arbeitet an einer deutlichen Verbesserung zum Vergleich der Situation mit dem vorherigen Betreiber. Daher überrascht die Kritik, die hier aus den Reihen der Bewohner geäußert wird. Diese wurde gegenüber den Mitarbeitern der Kreisverwaltung, die regelmäßig vor Ort sind und einen engen Austausch mit den Bewohnern pflegen, nicht geäußert.“

„Jegliche Anschuldigungen werden entschiedenst zurückgewiesen.“

Walter zum Abschluss: „Jegliche Behauptungen oder Anschuldigungen werden daher entschiedenst zurückgewiesen. Bei 180 Menschen gibt es immer Personen, die nicht mit der Situation zufrieden sind. Daraus können, wie zuvor dargestellt, aber keine allgemeinen Rückschlüsse auf die Qualität der Arbeit des Betreibers geschlossen werden.“

Von Thorsten Behrens