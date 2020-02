Flower Power beim Ball des Schützenvereins

Tülau

Der traditionelle Tülauer Schützenball zu Ehren des amtierenden Königshauses immer zum Jahresbeginn läutet nicht nur die Schützensaison ein, sondern gehört für Schützen aus Tülau und Umgebung ebenso wie für Zivilisten aus der Region zu einem der ersten Höhepunkte im neuen Jahr. Das wurde beim Schützenball am Samstag im Gasthaus Glupe deutlich, bei dem die Gäste recht ausgelassen mit den Gastgebern feierten.

Zur Galerie Das Königshaus wählt das Thema – und so stand der Schützenball in Tülau dieses Jahr unter dem Motto „Flower Power – Love, Peace und Party“.

„Der Tradition des Schützenballs folgend ist dabei vom amtierenden Regentenhaus der Schützen auch stets Ideenreichtum gefragt, da der Schützenball jedes Jahr unter einem anderen Motto steht“, berichtete Vorstandsmitglied Frank Peckmann. Dafür lag die Zuständigkeit diesmal in den Händen des amtierenden Königspaares Diana und Arne Meyer sowie des Kronprinzenpaars Daniela und Georg Munteanu im Gefolge des Fahnenträgerpaars Nico Taeger und Naila Hornig in Begleitung von Helmar Meyer. Das Regentenhaus hatte sich in Anlehnung an die Hippie-Zeiten der 1960er Jahre für das Motto „Flower Power – Peace, Love and Party“ entschieden, was sind auch in der entsprechend ausgestatteten Sekt- und Cocktailbar widerspiegelte. Dorthin zogen sich die Gäste nach ausgiebigen Tanz gerne mal für ein Päuschen zurück. Und darüber freute sich Präsident Philipp Nieß ebenso wie über den vollen Saal und die stets gut gefüllte Tanzfläche und die gute Stimmung. Diese wurde vom Musiker-Duo „Hot Spot“ aus Braunschweig durch zahlreiche Ohrwürmer und Partyhits zusätzlich noch kräftig angeheizt.

Von Peter Zur