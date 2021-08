Fill the Void: Das Festival in Voitze lockt an zwei Tagen insgesamt 300 Besucher an

Voitze

Es war das „bunteste Festival Niedersachsens“. Und zumindest für die bunte Mischung an Musikrichtungen könnte das sogar zutreffen. Rund 300 Besucher kamen am Freitag und Samstag insgesamt zur zweiten Auflage von Fill the Void in Voitze. Dier Veranstalter waren zufrieden.

Zur Galerie Zwei Abende, sechs Solokünstler, acht Bands, 40 Helfer und 300 Besucher: Das war das zweite Fill-the-Void-Festival in Voitze.

Und daran änderte auch das eher mäßige Wetter nicht viel. „Da haben wir weitgehend Glück gehabt“, freute sich Marvin Ziemons. Er hatte gemeinsam mit Robin Werner das Festival organisiert. Und: „Die Leute sind froh, dass wieder etwas stattfindet.“ Da sei so ein abwechslungsreiches Festival genau richtig. „Wir haben tolle Künstler hier. Es würde mich nicht wundern, wenn wir von einigen künftig auch überregional hören werden.“

Eine dritte Auflage des Festivals ist denkbar

Zu hören gab es aber erst einmal was von den acht Bands und sechs Solokünstlern auf dem Platz in Voitze. Dort stand früher mal eine Scheune. Nachdem sie abgerissen worden war, entstand die Idee, dort eine Open-Air-Veranstaltung zu etablieren. Das könnte klappen – denn die Organisatoren denken bereits über eine dritte Auflage von Fill the Void nach. „Beschlossen ist noch nichts. Aber der Pfeil zeigt in die Richtung“, so Marvin Ziemons.

Das bunte musikalische Programm der beiden Abende reichte von Rock über Hip Hop bis zu Popmusik. Unter anderem Nina Chuba aus Berlin, der Rapper Pink Conny, der Magdeburger Baba Blakes, das Internetkollektiv Das Neu oder Bands wie City Kids Feel The Beat, oder Letters Sent Home ließen es auf oder vor der Bühne krachen – auf der Bühne die Bands, und während diese zum Wechsel umbauten vor der Bühne die Solokünstler. Wie Katie Drives beispielsweise, die mit ihrer kraftvollen Stimme und ihren rockigen Songs viel Applaus erntete, bevor The Deadnotes lauter und härter dafür sorgten, dass die Zuhörer den einsetzenden Regen nicht mehr so sehr bemerkten.

Für die 140 Besucher am Freitag und 150 am Samstag gab es aber nicht nur Musik. Das Team um Werner und Ziemons, rund 40 Helfer aus dem Freundeskreis, bot Pommes und ein selbst gemachtes veganes Chili an. Außerdem gab es selbst kreierte Cocktails und nachhaltige Tickets – je verkaufter Eintrittskarte gehen 50 Cent in einen Topf zur Aufforstung deutscher Wälder.

Von Thorsten Behrens