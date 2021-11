Samtgemeinde Brome

In der Politik gab es zuletzt zahlreiche personelle Veränderungen. Die Gemeindefeuerwehr der Samtgemeinde Brome kann aber konstant weiterarbeiten: Das Kommando und die Funktionsträger bleiben fast komplett unverändert im Amt.

Der für weitere sechs Jahre wiedergewählte (Samt-)Gemeindebrandmeister Frank Friedrich Mosel begrüßte die Führungen der Ortswehren und Funktionsträger sowie den Kreisabschnittsleiter Nord Jens Dieckmann und weitere Gäste im Feuerwehrhaus Parsau/Ahnebeck. Dort blickte er auf die letzte Amtszeit zurück. Nach dem Wechsel der damaligen Interimsführung wurde die neue Struktur – ein Gemeindebrandmeister mit vier Stellvertretern – eingeführt. Es folgten unter anderem die Einführung der Fahrzeugrotation, des Digitalfunks, die Aufstellung des Feuerwehr-Bedarfsplans und der Bau der Feuerwehrhäuser Parsau/Ahnebeck und Brechtorf.

Eine Alarm-App soll eingeführt werden

„Wir haben echt was geschafft“, fasste Mosel zusammen und bedankte sich für Unterstützung und Zusammenarbeit. Man sei „als Einheit immer mehr zusammengewachsen“ und halte sich gegenseitig den Rücken frei. Er würde sich freuen, wenn er weitermachen dürfe, so Mosel vor seiner Wiederwahl.

Weiter forciert werden solle das Thema Löschbrunnen, so dass es in jedem Ort mindestens einen funktionstüchtigen Löschbrunnen gebe, um die Löschsicherheit sicherzustellen. Zum Teil müssten versandete Brunnen überholt werden. „Da sind wir dran.“ Außerdem sollen Sirenen erweitert, weitere digitale Funkmelder verteilt und eine Alarm-App eingeführt werden.

Neben weiterem berichtete Mosel auch über Vorplanungen für eine „Euro Task Force“: eine Einheit zur Waldbrandbekämpfung unter Einsatz von Fahrzeugen („Ground Forest Firefighting with Vehicle“ – GFFF-V). Bei dieser handelt es sich um ein EU-Modul, im Bedarfsfall soll die Einheit europäisch eingesetzt werden – etwa, wenn andere Länder bei Waldbränden Unterstützung benötigten. Niedersachsenweit sind vier Züge geplant, die Kreise Gifhorn und Uelzen sollen einen Zug bilden.

Wahlergebnisse im Kommando der Samtgemeinde-Feuerwehr Gemeindebrandmeister: Frank Friedrich Mosel Stellvertretender Gemeindebrandmeister Zug 2: Jens Kotschwar Stellvertretender Gemeindebrandmeister Zug 4: Uwe Domition Atemschutzbeauftragter: Nils Jungermann Sicherheitsbeauftragter: Stefan Schrieber Stellvertretender Sicherheitsbeauftragter: Stefan Wienecke Schriftführerin: Stefanie Christensen Stellvertretende Schriftführerin: Katharina Wiechmann (vorher Ines Jacobi) Zeugwart: Udo Behrens Stellvertretender Zeugwart: Peter Eisener Wahlergebnisse Kameradschaftsverein Samtgemeinde-Feuerwehr Kassierer: Udo Behrens Stellvertretender Kassierer: Olaf Dörries

Bislang gibt es lediglich ein Grobkonzept vom Land, bei dem noch nicht feststeht, ob und in welcher Form es umgesetzt wird. „Es wird eine Testphase im Februar nächsten Jahres geben.“ Weil es sich in der Region um ein Waldbrand-Gefahrengebiet handelt, soll das Fahrzeug (TLF 3000 CCFM) zentral in Tülau-Fahrenhorst stationiert werden. Dies sei aber kein Ersatz für ein kommunales Fahrzeug, betonte der Gemeindebrandmeister: „Es kann sein, dass das Land es wieder abzieht.“

Vier Personen Besatzung plus vier Personen Reserve und genauso viele Stellvertreter sollte es geben, die entsprechend qualifiziert sein müssen. Sieben Tage am Einsatzort und sieben Tage Reisezeit sind im Radius von etwa 1000 Kilometer angedacht. „Man muss schauen, wer ist überhaupt in der Lage, 14 Tage freigestellt zu werden“, so Mosel. „Die gesetzlichen Bestimmungen greifen da aber auch.“

Ehrennadel für Horst Leyer

Mosel verlieh zudem Horst Leyer, Ortsbrandmeister in Tülau-Fahrenhorst, die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze: Leyer sei der „Inbegriff der gelebten Kameradschaft“. Er dankte auch der ehemaligen Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann, die, wie auch ihr Nachfolger Wieland Bartels, ebenfalls anwesend war, für Zusammenarbeit, Kooperation und Fürsorge.

Von Alexander Täger