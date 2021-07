Feuer in Rühen: Leonie (11) und ihr Freund Jonah verhindern Schlimmeres

Rühen

Zum Brand einer Mikrowelle in einer Küche im Weiheweg in Rühen wurden die Wehren aus Rühen, Brechtorf und Eischott in der vergangenen Woche gerufen. Der Einsatz konnte ohne größeren Sachschaden beendet werden, die Feuerwehr hatte den Brandherd gezielt abgelöscht, die Mikrowelle ins Freie transportiert und das Gebäude mit Überdruck belüftet.

Die Alarmierung jedoch ist durchaus erwähnenswert, findet Feuerwehr-Kreispressesprecher Michael Gose, der selbst auch in Rühen wohnt. Er erfuhr eher durch Zufall, dass der Notruf von einem Mitglied der Jugendfeuerwehr abgesetzt wurde. Die erst elfjährige Leonie Rabätje ist Nachbarin der betroffenen Familie und seit einigen Monaten beim Feuerwehr-Nachwuchs aktiv.

Leonie wartete gemeinsam mit Jonah auf die Feuerwehr

Als sie sah, dass ihr guter Freund Jonah von gegenüber aufgeregt aus dem Haus lief, griff sie sofort ein und erfuhr, dass in der Küche die Mikrowelle brennt. Daraufhin setzte sie in der Leitstelle Gifhorn den Notruf ab und wartete gemeinsam mit Jonah vor dem Haus auf das Eintreffen der Feuerwehr.

Türen und Fenster hatten die beiden ordnungsgemäß dort geschlossen, wo es gefahrlos möglich war, sogar der Haustürschlüssel steckte außen. Dieses Verhalten wurde bereits bei der Jugendfeuerwehr und in der Brandschutzerziehung geübt, sodass der Anruf bei der Feuerwehr für die beiden Kinder kein Problem mehr darstellte.

Ein kleines Präsent für dei beiden Akteure

„So viel Umsicht haben oft nicht einmal die Erwachsenen“, sagte Jugendwartin Tina Schlueter, die gemeinsam mit Gemeindejugendwart Phil Mertens den letzten Jugendfeuerwehr-Dienst vor der Sommerpause nutzte, um das Erlebte zu besprechen und sich für das schnelle und richtige Handeln zu bedanken. Sowohl Jugendfeuerwehr-Mitglied Leonie als auch Jonah erhielten ein kleines Präsent.

Nun möchte auch Jonah bald in die Jugendfeuerwehr eintreten, berichtete er beim Dienst der Jugendfeuerwehr, welcher bei bestem Ferienwetter vor dem Gerätehaus stattfand.

