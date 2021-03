Fettbrand in Ehra: Rauchmelder verhindern Schlimmeres

Ehra

Die Rauchmelder haben am Samstagabend in Ehra Schlimmeres verhindert: In der Zweitküche eines Restaurants in der Molkereistraße geriet gegen 18.20 Uhr Fett in Brand. Die sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses und die Betreiberfamilie konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Größerer Schaden entstand nicht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude stark verraucht. Es stellte sich heraus, dass die Ursache dafür auf einem Herd in der Zweitküche des Restaurants lag. Der Rauch zog von dort in eine darüber liegende Wohnung. Vier Feuerwehrleute drangen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude ein. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Anschließend kamen an den beiden Eingängen Überdruckbelüfter zum Einsatz, um den Rauch aus dem Gebäude zu bekommen.

Die Feuerwehr weist darauf hin, wie wichtig funktionierende Rauchmelder sind

Durch die Rauchmelder wurden die sechs Bewohner der vier Wohnungen und die Betreiberfamilie des Restaurants rechtzeitig gewarnt. Alle konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr nahm das zum Anlass, auf die Bedeutung funktionierender Rauchmelder hinzuweisen. Durch ihren Einsatz ist der Einsatz glimpflich ausgegangen und es gab keinen großen Schaden.

Unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Frank-Friedrich Mosel war der Zug 17/4 mit den Wehren aus Ehra-Lessien, Bergfeld, Hoitlingen und Tiddische mit insgesamt 45 Kräften im Einsatz. Der Zug 17/1 mit den Feuerwehren aus Brome, Altendorf und Zicherie hielt sich mit 30 Kräften auf dem Schützenplatz zur Reserve bereit. Auch Rettungswagen und die Polizei waren vor Ort. Gegen 20 Uhr konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Von Christian Albroscheit