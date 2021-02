Faschingsvereine in der Samtgemeinde Brome können es dieses Jahr nicht krachen lassen

Brome/Parsau

Karnevalsvereine gibt es ohnehin nicht viele im Landkreis Gifhorn. Doch die, die es gibt, können dieses Jahr wegen Corona nicht richtig feiern – so wie der Parsauer Elferrat und die Karnevalsgesellschaft Brome. Was die Mitglieder trotzdem an den närrischen Tagen rund um Rosenmontag so treiben, wollte die AZ wissen.

„Wir haben intern über Skype gefeiert und öffentlich auf Facebook Material von alten Auftritten gepostet“, sagt Denis Lemke, Präsident des Parsauer Elferrates. Mehr ging nicht – dabei stand das Programm schon, denn der Elferrat feiert nur alle zwei Jahre. 2021 wäre es so weit gewesen. Doch den Ball am Samstag musste der Elferrat absagen.

Anzeige

Hoffen auf die kommende Karnevals-Saison

„Viele Mitwirkende aus dem Dorf und aus Hankensbüttel haben wir angefragt gehabt. Jetzt müssen wir sehen, ob wir das 2022 nachholen können oder erst wieder 2023 im Rhythmus feiern“, so Lemke. Ansonsten werden die elf aktiven Mitglieder – es gibt außerdem noch ein paar passive Mitglieder, die aus dem aktiven Rat ausgeschieden sind – wieder beim Schützenfest und beim Kinderfest unterstützen. Wenn beides denn möglich sein sollte.

Mit einem tränenden Auge, aber auch viel Humor sieht Sascha Tinter, Präsident der 18 Mitglieder starken Karnevalsgesellschaft Brome die ganze Situation. „Im Sommer hatten wir angesichts der damaligen Corona-Zahlen noch die Hoffnung, jetzt feiern zu können. Aber das wird nichts.“ Er tröstet sich ein wenig damit, dass die Karnevalsvereine im vorigen Jahr mit diejenigen waren, die als letztes feiern konnten.

Ball des Elferrates Parsau: In diesem Jahr fällt er wegen Corona aus. Quelle: Privat (Archiv)

Den jüngsten Plan, mit dem Trecker durch den Ort zu fahren, habe man dann ebenfalls aufgegeben – diesmal nicht wegen Corona, sondern wegen der niedrigen Temperaturen. Und das, obwohl die 1951 gegründete Karnevalsgesellschaft eigentlich ihr 70-jähriges Bestehen feiern wollte, und zwar mit ein wenig mehr an Programm. „Dann feiern wir eben in der kommenden Saison. Der nächste 11.11. liegt ja auch noch im Jahr 2021“, so Tinter.

So ganz ohne Karneval geht es für die Mitglieder dann wohl aber doch nicht, gesteht Tinter. „Wir haben kleine Tüten gepackt mit Pappnasen, Tröten, Bier oder Sekt.“ Und per WhatsApp wurden Videos aus besseren Zeiten ausgetauscht.

Von Thorsten Behrens