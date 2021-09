Endlich eingeweiht: Das ist das neue Brechtorfer Feuerwehrhaus

Brechtorf

Umgezogen war die Freiwillige Feuerwehr Brechtorf bereits in ihr neues Domizil, jetzt wurde dieses auch offiziell eingeweiht. Damit ging für die Brandschützer ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, wie Ortsbrandmeister Olaf Thurow sagt. Denn das Anfang der 1960er Jahre errichtete und 1980 zu großen Teilen in Eigenleistung erweiterte Gerätehaus an der Schlesierstraße war nicht nur sanierungsbedürftig, es erfüllte auch die technischen und räumlichen Anforderungen an eine moderne Feuerwehr nicht mehr.

Bis zum Neubau am Forstweg gab es einen intensiven Abstimmungsprozess zwischen Samtgemeinde Brome und Gemeinde Rühen. „Das Ergebnis ist ein Gebäude, welches in Funktionalität, Größe und Ausstattung den heutigen Anforderungen an eine moderne Feuerwehr entspricht“, sagt Thurow.

Viel Platz für die verschiedenen Bedürfnisse der Feuerwehr

So bringt der Neubau eine Vielzahl an Verbesserungen mit sich: Zum Beispiel steht der Feuerwehr nun eine Fahrzeughalle mit zwei großzügigen Fahrzeugstellplätzen sowie dem Stellplatz für das Feuerwehrboot zur Verfügung. Daneben schließen sich eine eigene Werkstatt sowie geräumige Lagermöglichkeiten an. Die Umkleideräume der Feuerwehrmitglieder sind jetzt nach Geschlechtern getrennt, verfügen über angemessene sanitäre Einrichtungen und sind in eigens dafür vorgesehenen Räumen außerhalb der Fahrzeughalle untergebracht. Ein moderner Schulungsraum, ein Büro für Verwaltungsarbeiten sowie ein eigener Bereich für die Kinder- und Jugendfeuerwehr runden das Gebäude ab.

„Besonders hervorzuheben ist, dass das Feuerwehrhaus auch für Katastrophenschutzlagen konzipiert wurde. Durch die Einsatzfähigkeit bei Stromausfall trägt es wesentlich zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger in Notsituationen bei“, betont Thurow. Damit sei mit dem neuen Feuerwehrhaus eine wichtige Infrastruktureinrichtung in der Gemeinde Rühen geschaffen. „Darin können auch zukünftige Generationen noch ihren ehrenamtlichen Dienst für die Gesellschaft leisten“, betont der Ortsbrandmeister.

Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann dankt für das Engagement

In der Sonderausgabe des „Löschblatts“, einer regelmäßig erscheinenden Broschüre der Freiwilligen Feuerwehr, erinnert auch Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann: „Der Weg dahin war lang und steinig. Aber wie man sieht: Aus den Steinen wurde etwas sehr Schönes und Modernes gebaut.“ Sie bedankt sich für das Engagement sowohl Thurows, der „sogar eine weitere Wahlperiode angehängt“ habe, um „das Projekt für seine Wehr mit Herzblut zu begleiten“, als auch der Feuerwehr insgesamt, die großzügige Eigenleistungen angeboten habe – auf mehr als 3 000 Stunden kommt Thurow in seiner Rechnung.

Neues Feuerwehrhaus für Brechtorf: Der Grundstein ist gelegt. Quelle: Christian Albroscheit Archiv

Er listet die Meilensteine bis zum neuen Gerätehaus auf: 2015 im Dezember hatte der Samtgemeinderat den Standort am Forstweg neben dem Kindergarten beschlossen, drei Jahre später dann den Planungsbeschluss zum Neubau für 1,1 Millionen Euro verabschiedet. Grundsteinlegung war am 6. März 2020, bereits sechs Wochen später wurde die Richtkrone gesetzt, im Mai 2020 war das Dach dicht. Und mit dem Einbau der Hallentore im August 2020 war der Rohbau erledigt. Vor ziemlich genau einem Jahr begann der Innenausbau, parallel dazu wurden die Außenanlagen angelegt. Im März diesen Jahres zogen Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung ein.

Von der AZ-Redaktion