Eischott/Brechtorf/Rühen

„Die Planungen sind abgeschlossen, und in den nächsten Tagen werden wir die Baugenehmigung beantragen“, berichtet Lars Grodtmann, Projektleiter der Lünecom GmbH, vom Stand des Glasfaserausbaus in Eischott. In Brechtorf will das Unternehmen Ende Mai die Vorvermarktungsphase einläuten und danach auch für Rühen.

Was Eischott betrifft, so werde man nach Eingang der Baufreigabe „das Material bestellen, die Baustelle einrichten, und danach wird es dann sichtbar für alle losgehen“. Auch einen offiziellen ersten Spatenstich soll es geben. Grodtmann ist zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr ein großer Teil der Bauarbeiten erledigt werden könne: „Sofern das Wetter und die Genehmigungsbehörden mitspielen.“ Fünfeinhalb Kilometer Kabel werden verlegt.

Vorvermarktung in Brechtorf startet Ende Mai

In Brechtorf startet die dreimonatige Vorvermarktung am 27. Mai, „Corona-bedingt leider ohne eine Auftaktveranstaltung“. Dafür wird Grodtmann oder einer seiner Kollegen jeden Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr im Sportheim vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Die Vertragskonditionen sind die gleichen wie in Eischott. Für die Umsetzung des Glasfaserausbaus ist eine Abschlussquote von 60 Prozent Voraussetzung.

„In Eischott lag sie bei zirka 80 Prozent. Das ist bundesweit ein Spitzenwert“, so Grodtmann. Angeschlossen werden könnten in Brechtorf die ersten Kunden bis Mitte 2022. Interessenten können sich telefonisch unter (0 41 31) 7 06 67 77, per Mail an kontakt@luenecom.de oder über das Kontaktformular auf der Homepage der Lünecom für einen Beratungstermin – telefonisch oder vor Ort – anmelden. Zusätzlich werden an alle Haushalte Informationen verteilt.

Der stellvertretende Bürgermeister von Rühen Hermann Jordan ist sich sicher, dass „die Quote auch in Brechtorf erreicht werden wird: „Seitens der Gemeinde soll alles getan werden, damit es zu einer zeitnahen Umsetzung kommen kann.“

Komplette Erschließung wird bis 2023 dauern

Rühen wird direkt im Anschluss an Brechtorf vermarktet mit dem Ziel, „die Bauarbeiten nahtlos nach Eischott und Brechtorf in Rühen fortführen zu können“, erklärt Grodtmann – auch dort mit Vorvermarktung und bei entsprechender Quote. Das Verteilnetz könnte ebenfalls noch in 2022 in Teilen in Betrieb gehen. Die Erschließung des gesamten Gemeindegebietes würde bis 2023 dauern.

Von der AZ-Redaktion