Eischott

Seit 30 Jahren ist die Gruppe schon im ehrenamtlichen Einsatz für das Dorf: Die Arbeit der Rentnerband Eischott ist nicht mehr wegzudenken. Jeden zweiten Donnerstag treffen sich die derzeit elf aktiven Mitglieder – alle sind älter als 60 Jahre – im Rundling zum Arbeitseinsatz.

Die Aufgaben, denen sich derzeit Wolfgang Buerke, Friedrich Mayer, Hans-Dieter Müller, Reinhard Böhm, Waldemar Peters, Erhard Gottschlich, Gundolf Feustel, Egon Siegert, Joachim Hubert, Klaus Ziegler und Frank Koglin widmen, sind vielfältig: Rasen mähen auf gemeindeeigenen Grünflächen, Laub sammeln, Hecken, Büsche und Bäume beschneiden, Gossen reinigen – aber auch der Spielplatz, der mit ihrer Unterstützung neu gestaltet wurde, hält die Rentnerband in Schuss.

Hunderte Stunden ehrenamtliche Arbeit im Jahr

Mehrere hundert Stunden ehrenamtliche Arbeit kommen so jedes Jahr zusammen. Das gemeinsame Ziel der Gruppe: „Das Dorf zu verschönern und instand zu halten“, wie die Organisatoren Böhm und Mayer erklären. Auch der Gemeindearbeiter, der für alle Rühener Ortsteile zuständig ist, soll unterstützt werden, ergänzt Peters. „Einer allein kann die Arbeit nicht schaffen.“

So wird es wohl auch 1991 bei der Gründung der Rentnerband gewesen sein. Damals sei in jedem Ortsteil ein Gemeindearbeiter zuständig gewesen, in Eischott sei dies Werner Berlinecke gewesen, heißt es in einem Bericht von Waldemar Peters. Die Ausrüstung mit Maschinen sei dürftig gewesen, häufig wären private Gerätschaften und Fahrzeuge für die Arbeit verwendet worden. Und es habe sogar eine Vorgängergruppe gegeben um Willi Hast, Otto Peters, Franz Gottschlich und Wilhelm Klosa. Auf Berlineckes Bitten hin habe die Rentnerband dann bei Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen im Ort unterstützt.

Gruppe hat sich immer wieder erneuert

Über die Jahre habe die Gruppe sich immer wieder erneuert. „Die Liebe zum Ort ließ Arbeitswillige nachkommen“, schreibt Peters, das mit 83 Jahren älteste aktives Mitglied, das sich auch um alles Schriftliche der Rentnerband kümmert.

Auch untereinander passt es in der Gruppe. Sie unternimmt Tagesfahrten und veranstaltet Grillnachmittage. Zudem lädt die Gemeinde, mit der es eine gute Zusammenarbeit gebe, einmal im Jahr zum Grillen sowie einem Weihnachtsessen gemeinsam mit den Rentnergruppen aus den anderen Ortsteilen, der Rühener Mittwochsgruppe und den Brechtorfer Rosenplatzfreunden, ein.

Auch in der Zukunft wollen die Eischotter weitermachen und für ein gepflegtes Ortsbild sorgen. Wer sich ebenfalls beteiligen möchte, kann das tun: „Wir freuen uns über jeden“, so Böhm.

Von Alexander Täger