Das Dorf Eischott soll mit Breitband-Internet versorgt werden, wie der stellvertretende Bürgermeister Hermann Jordan berichtet. „In Brechtorf und Rühen bietet die Telekom Vectoring an, in Eischott ist es die Archenet.“ Über die Kupferkabel landeten bei den Nutzern allerdings höchstens 25 bis 30 Mbit. „In Corona-Zeiten wurden da einige Engpässe deutlich“, sagt Jordan. Nun habe sich ein Investor aus Norddeutschland gefunden, der Glasfaserkabel bis Eischott verlegen will. „Zurzeit wird geklärt, ob vom Mittellandkanal her oder von Velstove her.“ Und dann sei es eine Frage der Vertragszahlen, ob das Projekt starte.

Kurz vor der Fertigstellung sei eine Rühen-App fürs Smartphone, „Anfang bis Ende November soll die an den Start gehen“, sagt Jordan. „Wir wollen junge Leute ansprechen und mit Informationen über unsere Gemeinde versorgen“, sagt Jordan. „Wir müssen attraktiv für unsere Bürger sein.“