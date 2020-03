Eischott: Elf Einsätze im vergangenen Jahr

Eischott

Auch 2019 wurde den 25 aktiven Brandschützern, darunter vier Frauen, wieder einmal einiges abverlangt. Zu entnehmen dem Bericht de Ortsbrandmeisters Michael Banz bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr – die insgesamt 160 Mitglieder zählt: darunter 25 aktive Brandschützer, davon vier Frauen, und neun Männer in der Altersabteilung.

Zwei Gebäudebrände

„Wir haben es auch im vergangen Jahr geschafft, zu jeden Alarm- und Tageszeit auszurücken und hatten zudem das Glück, dass trotz erneuter Trockenheit sich die schwereren Einsätze in Grenzen hielten“, so Banz mit Blick auf die insgesamt elf Einsätze. Darunter Gebäudebrände in Tülau und im Rundling in Ehra, zu dem die Eischotter im Löschzug 17/3 im Mai ausrückten.

Aus- und Weiterbildung

Neben den Brandeinsätzen zählten Technische Hilfeleistungen wie die Absicherung bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners per Hubschrauber sowie einmal mehrere Einsätze aufgrund von Brandmeldeanlagen im Seniorenpark sowie an der Grundschule Rühen zum Einsatzgeschehen. „Diese Einsätze gehören schon zum Standard und sind mit hohem Zeitaufwand verbunden“, so Banz. Zeit wurde auch in die Aus- und Weiterbildung investiert, zu der interne Ausbildungsdienste sowie einige Zugdienste des Löschzuges 17/3 zählten.

Respekt: Mia Bond (11) trug den Bericht der Jugendwehr vor. Quelle: Peter Zur

Rege zeigte sich auch die gemeinsam mit der Ortswehr Brechtorf betriebene Jugendfeuerwehr mit derzeit 15 Mitgliedern (darunter drei Mädchen), wie dem Bericht der Jugendwarte Sven Steffen und Gina Guttke zu entnehmen war, der allerdings von der elfjährigen Jugendsprecherin Mia Bond vorgetragen wurde – was ihr den Respekt der Versammlungsrunde einbrachte.

Kulturelles Leben

Darüber hinaus ist die Ortswehr aus dem kulturellen Leben des Ortes kaum wegzudenken, was sich nicht nur auf das Organisieren und Ausrichten von Faschingsfesten, Osterfeuer und Weihnachtsbaumanleuchten beschränkt. Weitere allseits beliebte Aktivitäten der Ortswehr sind auch Spanferkelessen, Grünkohlwanderungen und nicht zuletzt die einwöchigen Reisen, die von Banz noch einmal in Erinnerung gerufen wurden.

Ehrung und Beförderung

Abgerundet wurde die Versammlung von Beförderungen – Svea Koglin, Tim Itzigehl (Oberfeuerwehrfrau, -mann) und Gina Guttke (Hauptfeuerwehrfrau) – sowie Ehrungen für langjährige Brandschützer, zu denen auch der ehemalige Ortsbrandmeister Joachim Hubert zählte, der vom stellvertretenden Gemeindebrandmeister Jens Kotschwar mit dem niedersächsischen Ehrenzeichen für 50-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet wurde. Ferner wurden der 1. Hauptlöschmeister Friedrich Mayer und Oberfeuerwehrmann Reinhard Böhm aufgrund des Erreichens der „Altersgrenze“ in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen.

Von Peter Zur