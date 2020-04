Hofstelle Nr. 5 macht Platz für Neubauten

Eischott

Man mag es bedauerlich finden oder begrüßen: Die Zeit verändert alles und mitunter beißt ihr Zahn kräftig zu. Wie im Eischotter Rundling bei der Hofstelle Nr. 5, die gemeinsam mit acht anderen im Kreis angelegten den Ort begründete und nun größtenteils abgerissen wird, um Platz für neue Gebäude zu schaffen.

„Lässt sich nicht aufhalten“

Einer, der das eher bedauerlich findet, ist Waldemar Peters, der 17 Jahre lang Bürgermeister war in Rühen: „Das schnelllebige Heute lässt sich nicht aufhalten. Wo früher in jedem Dorf 20 Bauern wirtschafteten, gibt es heute noch zwei bis drei Betriebe. Aber was will man machen, wenn die Bauern nicht mehr zurecht kommen.“

Das gelte nicht nur für Eischott: „Die Höfe mit den großen Scheunen werden nicht mehr gebraucht.“ Auch in Rühen habe diese Entwicklung dafür gesorgt, dass alte Hofstellen umgewandelt wurden und Einfamilienhäusern gewichen seien. Beispielsweise in der Dorfmitte und an der Oebisfelder Straße. „Und in Brechtorf stehen einige Höfe leer“, weiß Peters aus dem anderen Rühener Ortsteil zu berichten.

Auch im Rundling in Eischott erwartet er, dass dort, wo die alten Ställe und Scheunen nun abgerissen werden, „schmucke Häuschen“ gebaut würden. Art und Umfang der Neugestaltung des Areals steht noch nicht fest und wird nach Auskunft des neuen Eigentümers einer „individuellen Planung“ folgen, der „umgebenden Bebauung angepasst“.

Nicht abgerissen wird das ehemalige Wohnhaus der Hofstelle Nr. 5. Dort laufen Renovierungsarbeiten, Fenster seien bereits ausgetauscht worden. Die gesamte Hofstelle sei „uralt“, so Peters, der deren erste Anlage, von Wenden gegründet, im 14. Jahrhundert verortet: „Die Namen, einst slawisch, änderten sich später von Christoph Kratje im Jahr 1760 über Heinrich Schulze, 1855, bis zu Karl Riemann im Jahr 1900.“

Über Jahrhunderte habe es kaum Wandel gegeben: „Mehr als 600 Jahre lang war es eine bäuerliche Hofstelle, die erfolgreich betrieben wurde“, sagt Peters, der sich bei seinen Angaben vor allem auf ein heimatkundliches Werk von Johann Dietrich Bödecker bezieht, „Das Land Brome und der obere Wehr Vorsfelder Wehr“, in der die „Geschichte des Raumes an Ohre, Drömling und Kleiner Aller“ beleuchtet wird.

Wandel gab es aber wohl doch schon immer: Besagtes Wohnhaus der Hofstelle Nr. 5, das nun renoviert wird, entstand nach Abriss des alten an seiner Stelle „nach dem Deutsch-Französischem Krieg etwa 1880, 1890“, so Peters – dank Entschädigungszahlungen und der Zuckerrübe, die seinerzeit neu war und dafür sorgte, dass „es den Bauern gut ging“.

Der Ex-Bürgermeister kennt die Hofstelle nach seinen Worten, seit er vor 50 Jahren nach Eischott kam: mit seiner typischen geschlossenen Anlage der einzelnen Gebäudeteile einen Innenhof bildend, selbst Teil eines typischen Rundlings. Seit dem Tod seiner letzten Bewohner vor fünf Jahren habe das Anwesen bereits leer gestanden. Die Kinder der Eigentümer, die alle aus der Gegend weg gezogen und „über ganz Deutschland verstreut“, seien, hätten es sodann verkauft. Und nun beginnt ein neues Kapitel.

Alter des Dorfes schwer zu bestimmen In der Chronik „Das Land Brome und der obere Vorsfelder Werder“ gibt der Autor Johann Dietrich Bödecker an, dass das Alter des Dorfes Eischott schwer zu bestimmen sei, es womöglich im 6. bis 8. Jahrhunderts als Siedlung entstand oder doch erst nach 1200. Der Name könne sowohl „Koten (Hütten) am Damm“ (zum Wipperteich) bedeuten, als aber auch „Storchen-Koten“, von nistenden Störchen, die „aus der Wipperaue reiche Nahrung bezogen“.

Von Jörg Rohlfs