Brome/Wittingen

Draisinenfreunde aus Wittingen, Hankensbüttel und Brome sowie Parsau engagieren sich für ein Tourismus-Konzept im Isenhagener Land, in das sich die Nutzung der historischen OHE-Bahngleise als Draisinenstrecke einbinden ließe. Bei ihrem ersten Draisinen-Stammtisch sprachen sie darüber auch mit Vertretern der Stadt Wittingen. Eine Strecke gibt es, die unkompliziert genutzt werden könnte.

Die Vertreter der Stadt nutzten die Möglichkeit, beim Stammtisch etwas Feinschliff in dieses mögliche Tourismus-Konzept zu bringen. Es könnte aus Sicht der Draisinenfreunde inbesondere die CIMA-Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung der historischen OHE-Bahnstrecke beflügeln. So wurde bereits sehr ausführlich das in Niedersachsen vorhandene Bahnstreckenmaterial für touristische Fahrrad-Draisinenfahrten ausgewertet.

Eine Nutzung der Strecke zwischen Wittingen-Süd und Ohrdorf könnte erster Schritt sein

Ein Fazit des Stammtisch-Abends war, dass eine Nutzung des OHE-Streckenabschnitts von Wittingen-Süd über Suderwittingen bis Ohrdorf eine sinnvolle Empfehlung für den ersten Schritt sein könnte. Von Wittingen bis zum Wendepunkt in Ohrdorf und wieder zurück kommen schon einige Kilometer zusammen – um die 15. Das reiche vorerst durchaus für eine attraktive Teilstrecke zur touristischen Nutzung, waren sich die Draisinenfreunde einig.

Regelmäßige Draisinenfeste als Ergänzung

Ergänzt werden könnte ein solches Angebot durch regelmäßige Draisinenfeste, wie es sie bereits an den OHE-Bahnhöfen in Wittingen, Parsau und Brome gegeben hat. Diese seien dann auch künftig für die jeweiligen Verwaltungen kostenneutral realisierbar. Der Bromer Förderverein Ohretalbahn bereitet aktuell sein zweites Draisinenfest in Benitz-Wiswedel vor, welches für das erste Oktoberwochenende vorgesehen ist. Dort werden bei Corona-konformen Arbeitseinsätzen Weichen wieder gangbar gemacht, die alten Gleise müssen frei geschnitten werden. Sicher ist, dass am 3. und 4. Oktober dann auch das Zapfwellen-Orchester dabei sein wird.

„Natürlich könnte man sich die Unterstützung der Tourismus-Gesellschaft Südheide mit Zweigstelle in Wittingen wegen der erhöhten Verweildauer der Gäste gut vorstellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Draisinenfreunde. Und sie denken noch weiter: Nicht nur in der Zeit von Corona, sondern auch darüber hinaus seien Ideen und Lösungen gefragt, welche sich schnell und günstig umsetzen lassen. „Gerade für den Urlaub mit der gesamten Familie in der Region wäre eine kostengünstige Freizeitgestaltung eine echte Bereicherung der heimischen Wirtschaft im Nordkreis“, so die Draisinenfreunde.

Draisinenfreunde wollen ihren Einsatz in einem gemeinsamen Verein bündeln

Der nächste Schritt ihrerseits, um die nötigen Strategien an der gesamten Bahnstrecke zu bünden, sollte die Gründung des bereits 2016 geplanten Vereins Draisinenfreunde Isenhagener Land sein.

Von der AZ-Redaktion