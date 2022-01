Einbruch auch in Voitze: Diebesbande verurteilt

Tülau/Rühen/Berlin

Wegen einer bundesweiten Einbruchsserie im Sommer 2020, die auch in Tülau, Rühen, Voitze und Meine im Papenteich für beträchtliche Schäden und verunsicherte Eigentümer gesorgt hatte, sind drei Männer vom Landgericht Berlin zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die 25 bis 32 Jahre alten, aus Chile stammenden Einbrecher müssen zwischen fünf Jahren fünf Monaten und fünf Jahren sieben Monaten ins Gefängnis, teilte das Gericht mit. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sie als Bande in unterschiedlichen personellen Konstellationen mehr als 25 Mal erfolgreich in Häuser eingebrochen waren und es darüber hinaus weitere Male vergeblich versucht haben. Einem mutmaßlichen vierten Bandenmitglied wurde noch nicht der Prozess gemacht.

Eine Beute von insgesamt rund 110 000 Euro

Die Einbrecher hatten vor allem wochentags in kleineren Gemeinden in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zugeschlagen und dabei Beute von insgesamt rund 110 000 Euro gemacht – allein in Meine hatten sie mindestens 24 000 Euro gestohlen. Da die Hausbewohner meist zur Arbeit waren, traf die Bande selten jemanden an.

Nur in Voitze kam es im September 2020 zu einer körperlichen Auseinandersetzung, als der Schwiegersohn der Eigentümer einen Einbrecher verfolgte und versuchte, ihm die Beute zu entreißen. Der aber schlug zu – und flüchtete erfolgreich mit seinen Kumpanen. Eine umfangreiche Fahndung mit 14 teils zivilen Polizeiwagen und einem Hubschrauber blieb damals erfolglos, die Täter entkamen.

Körperverletzung als zusätzlicher Anklagepunkt

Der Mann wurde deshalb zusätzlich wegen Körperverletzung und nicht nur wie alle Angeklagten wegen mehrfachen Wohnungseinbruchdiebstahls und schweren Bandendiebstahls verurteilt.

Von Ingmar Höfgen