Parsau

Bei genauerem Hinschauen liegt hier und dort in allen Orten Müll herum. Auch Mülltrennung ist für viele immer noch ein Fremdwort. Warum nicht zusammen den Müll wieder einsammeln, ihn ordnungsgemäß trennen und damit etwas Gutes für die Umwelt tun? Mit diesem Gedanken trafen sich am Samstagnachmittag Kinder und Jugendliche am Jugendtreff Parsau zum gemeinsamen Müllsammeln im Dorf. Betreut wurden die Kinder von Lucie Zenk, Henriette Fleig und Franziska Weiser.

Die Themen Umweltschutz , Mülltrennung und Entsorgung beschäftigen die Jugendlichen schon länger

„Schon bei vorherigen Treffen haben wir uns mit den Themen Umweltschutz, Mülltrennung und der richtigen Entsorgung befasst“, erklärte Lucie Zenk, jahrelange Betreuerin der Ferienfreizeiten vom Jugendtreff Parsau. Mit Fragen wie „Was fällt alles unter Müll? Wo kommt der Müll her? Wie trennen wir Müll richtig?“ stimmten sich die Kinder und Jugendlichen auf die Ferien-Aktion ein. „Wir tun zusammen etwas Gutes für die Umwelt, das macht nicht nur den Jüngeren Spaß“, so Zenk weiter.

Insgesamt nahmen neun Kinder an der Aktion teil. Neben dem Umweltaspekt gab es zudem noch einen kleinen Wettbewerb. Dafür wurden alle Teilnehmer in insgesamt vier Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe mit dem meisten eingesammelten Müll erwartete ein wiederverwertbares Picknick-Besteck und Süßigkeiten. „Natürlich haben wir Preise für alle Kinder. Wir wollen damit zeigen, dass alle, die daran teilgenommen haben, einen kleinen Schritt in die Richtung zu einer saubereren Umwelt gemacht haben, und wir wollen natürlich auch, dass die Kids motiviert aus der Sache rausgehen“, so Zenk.

Die Kinder gehen mit hoher Motivation auf Sammeltour

Die Tour führte circa drei Stunden lang durchs ganze Dorf und wieder zurück. Die Motivation war schon vor Beginn des Rundgangs riesig. Mit Greifzangen und Beuteln in der Hand warteten die Kinder auf das „Go“ ihrer Betreuerinnen. „Ich freue mich jetzt schon darauf, gleich mit den anderen loszugehen. Es ist nicht nur interessant, der Umwelt zu helfen, sondern macht mir auch viel Spaß“, sagte Emily,13 Jahre alt, aus Parsau, die zusammen mit ihrem Bruder bei der Aktion des Jugendtreffs mitgemacht hat.

Aktion für eine saubere Umwelt: Zum Abschluss gab’s kleine Preise. Quelle: Michelle Paschilke

Gegen Abend versammelten sich die Kleingruppen wieder am Ausgangspunkt, um den gesammelten Müll richtig zu trennen und anschließend in den von der Gemeinde bereit gestellten Tonnen zu entsorgen. „Alle Kinder haben sehr fleißig mitgeholfen, die Gewinnergruppe hat am Ende ganze zwei Kilogramm Müll eingesammelt“, freut sich Zenk.

Für den Jugendtreff Parsau war das die erste selbst-geplante Sammelaktion. In Zukunft soll es aber auf alle Fälle weitere Veranstaltungen dieser Art geben.

Von Michelle Paschilke