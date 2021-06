Ein Bestattungswald als zusätzliche Alternative für die Samtgemeinde Brome?

Brome

Die Friedhofs- und Bestattungskultur befindet sich seit Jahren im Wandel. Um das Friedhofswesen besser aufzustellen und den veränderten Bestattungswünschen gerecht zu werden, ist für Samtgemeinde-Ratsfrau Astrid Leibach ein Bestattungswald der nächste Schritt, der in der Samtgemeinde Brome getan werden sollte. Die Samtgemeindebürgermeister-Kandidatin hält das für den richtigen Weg, um den Wunsch nach einer naturnahen letzten Ruhestätte im Wald zu erfüllen.

„Die Nachfrage ist lange da und steht nicht in Konkurrenz zu anderen Bestattungsarten auf den Friedhöfen“, so Leibach, die aber auch die Meinung eines Sachkundigen dazu hören wollte und sich deshalb mit dem Bestatter John Giraldi zum Gespräch verabredete, „Corona-konform, mit negativem Testergebnis“, schmunzelt Leibach. Denn Giraldi kenne sich dank seiner langjährigen Tätigkeit in der Samtgemeinde Brome sowohl mit den Bestattungswünschen als auch mit dem Friedhofswesen gut aus.

Diese Form der Bestattung ist keine Konkurrenz zu den bereits vorhandenen Formen

„Er bestätigte mir die steigende Nachfrage zu Plätzen in einem Bestattungswald und dass die Samtgemeinde – im Vergleich zu anderen Kommunen – hier hinterher hinke.“ Und eine weitere Bestätigung erhielt Leibach von Giraldi: Dass diese Form der Bestattung eine Alternative, keine Konkurrenz zu den bereits vorhandenen Formen sei.

Der Wunsch, sich bereits zu Lebzeiten die Stelle der letzten Ruhestätte aussuchen zu können, steigt ebenso wie die Wertlegung auf Nachhaltigkeit, dazu komme, dass immer mehr Menschen ihren Angehörigen keine Verpflichtung zur ständigen Grabpflege aufbürden möchten. John Giraldi betonte in diesem Zusammenhang, wie belastend es sein könne, wenn Angehörige weit fahren müssen, um ihre verstorbenen Lieben an ihrer letzten Ruhestätte besuchen zu können. Für die Trauerarbeit sei es aber oft wichtig zu wissen, dass das verstorbene Familienmitglied, der Freund ganz in der Nähe ist.

Ein Bestattungswald mit eigenem Konzept und unter eigener Regie

Ein Waldstück in der Samtgemeinde als Bestattungswald einzurichten wird dem Wunsch und der Nachfrage vor Ort gerecht, ist Astrid Leibach überzeugt. „Es ist für mich ein Ziel, das möglichst zügig umzusetzen ist.“ Und zwar möglichst kostengünstig für die Samtgemeinde: „Ein Bestattungswald, der mit der Friedwald GmbH oder der Ruhewald GmbH eingerichtet wird, bedeutet jedoch, dass damit wegen der eingetragenen Markenzeichen diverse Auflagen und Kosten für die Samtgemeinde verbunden sind.“

Astrid Leibach schlägt deshalb vor, den Bestattungswald mit einem eigenen Konzept, eigenem Namen und in eigener Regie umzusetzen. „Das ist machbar und findet bereits erfolgreich in anderen Kommunen statt. Aus meiner Sicht der beste Weg, um für die Samtgemeinde und letztendlich für die Bürgerinnen und Bürger das beste Ergebnis zu erzielen.“

Von der AZ-Redaktion