Landesforsten planen keine Bekämpfung, aber der Landkreis

Samtgemeinde Brome

„Der Befallsdruck ist vergleichsweise geringer“, nennt Andreas Baderschneider, Leiter des Forstamts Wolfenbüttel, den Grund dafür, dass die Landesforsten in diesem Jahr im Drömling keine Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner vornehmen werden. Im Gegensatz zum Landkreis Gifhorn.

Spätfrost im Mai

Mit der Entscheidung, 2020 keine Pflanzenschutzmittel einzusetzen, folgten die Landesforsten einer Empfehlung der Forstlichen Versuchsanstalt. Deren EPS-Monitoring – Anzahl der Nester, Fraßkartierung und Zählung der Eigelege – habe ergeben, dass „der Befallsdruck und die Siedlungsdichte vergleichsweise geringer ist“. Es wird vermutet, dass „Spätfrost im Mai 2019 Einfluss auf die Vitalität“ der Insekten genommen hat.

Anzeige

„Ultima Ratio“

Im Labor habe man Eier des Spinners auf „Parasitierungsrate und Schlupfbereitschaft“ untersucht. Letztere wurde als „sehr gering“ eingestuft. Da der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Forstwirtschaft anders als in der Landwirtschaft lediglich „als Ultima Ratio“ gelte, verzichte man also in diesem Jahr darauf.

Bäume leiden

Für die Eichenbestände im Drömling sei die Entwicklung erfreulich, so Baderschneider: „Wenn sie einmal nicht kahlgefressen werden, können sie sich vielleicht revitalisieren.“ Problematisch sei in dem Zusammenhang jedoch, dass „zu wenig Wasser im Boden ist“. Sogar die Trockenheit 2018 wirke noch nach: „Die Bäume leiden. Je tiefer, umso trockener ist der Boden.“ Eichen sind Tiefwurzler.

Viele Eichen gepflanzt

Durch den Eichenprozessionsspinner seien in den Beständen „viele Einzelbäume abgestorben. Das sieht von oben aus wie ein Schweizer Käse“. Diese Löcher im Bestandsgefüge hätten Auswirkungen auf das „Binnenklima“ des Waldes: „Es heizt sich mehr auf und das bedeutet weiter Stress für die Bäume“, erklärt Baderschneider, der auch davon berichtet, dass „ganz viele neue Eichen gepflanzt wurden“ – vor allem als Ersatz für Fichtenbestände, die dem Borkenkäfer zum Opfer fielen.

Sprühen und absaugen

Anders als die Landesforsten plant der Landkreis Gifhorn „auch in diesem Jahr die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mit dem bacillus thuringiensis aus der Luft per Hubschrauber und vom Boden aus per Sprühkanone“, wie Landrat Dr. Andreas Ebel mitteilt. Zusätzlich soll abgesaugt und erstmalig auch eine Bekämpfung mit Nematoden (Fadenwürmern) für Einzelbäume vorgenommen werden.

300 Hektar Fläche

Aus der Luft sollen im Kreisgebiet zirka 300 Hektar Fläche im Wesentlichen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen beflogen werden: „Der Schwerpunkt der Bekämpfungsmaßnahmen liegt in der Samtgemeinde Brome“, so der Landrat. Insgesamt sollen mehr als 4000 Bäume entweder chemisch behandelt oder abgesaugt und zusätzlich etwa 600 Bäume mit Nematoden behandelt werden.

Start im Mai?

Vom Umfang her bewegten sich die Maßnahmen im Rahmen des Vorjahres. Der genaue Starttermin stehe noch nicht fest, so Ebel. Er hänge zum einen ab vom Austrieb der Eichen, da das Mittel als Fraßgift auf die Blätter aufgebracht würde, zum anderen müssten die Raupen schon geschlüpft sein, dürften aber noch keine Brennhaare entwickelt haben. „Voraussichtlich wird es im Laufe des Mai so weit sein.“

Befall geringer

Die erneute Bekämpfung des EPS sei notwendig, „weil auch in diesem Jahr erneut Eichenprozessionsspinner in einem deutlichen Maßstab auftreten“. Monitoring-Ergebnisse durch Experten zeigten zwar einen geringeren Befall als im Vorjahr, eine nochmalige Bekämpfung ist aber sinnvoll, um den Bestand „nachhaltig zu reduzieren und so die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen“, erklärt der Landrat. Da das Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen ist, könnten die Kosten für die Bekämpfungsmaßnahmen noch nicht benannt werden.

Von Jörg Rohlfs