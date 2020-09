Rühen

Wenn es in Rühen was zu tun gibt, sind sie da: Die aktuell 13 Akteure aus der Mittwochsgruppe reparieren Bänke, pflegen das Ehrenmal, legen auch mal auf einem Spielplatz Hand an, wenn etwas zu reparieren ist. Und das seit mittlerweile 20 Jahren.

Die Corona-Pause brachte auch das Engagement der Mittwochsgruppe zum Erliegen. Nun durften sich die 13 Helfer endlich wieder sehen und nutzten diese Begegnung, um sich nach getaner Arbeit an die Gründungszeit der Gruppe vor 20 Jahren zu erinnern. Der stellvertretende Bürgermeister Hermann Jordan kam dazu, und dann wurde bei Speis und Trank in der Vergangenheit geschwelgt.

Anfangs waren die Männer noch ohne Fahrzeug unterwegs

Sie haben schon viel erlebt und für die Gemeinde getan: Die Ehrenamtlichen der Mittwochsgruppe packen seit 20 Jahren in Rühen mit an. Quelle: Mittwochsgruppe Rühen

„Nach alten Quellen könnte es der 2. Februar 2000 gewesen sein, als sich die Mittwochsgruppe erstmals traf“, vermutet Burkhard Wilhein. Anlaufstelle waren damals Anton (Toni) Grzeschik und Klaus Rüssel. Aus dieser Zeit immer noch dabei sind die Mitstreiter Manfred Lindemann und Heinrich Schnelle, die anfangs ohne Fahrzeug auskommen mussten, um Werkzeug und Unrat zu transportieren. „In der vergangenen Zeit hat sich hieran einiges geändert, wie auch die Quantität und die Qualität der Aufgaben, die von der Gemeinde an die Gruppe herangetragen wurden und die wir auch gern erfüllen möchten“, stellt Wilhein fest.

Nicht ganz einfach, denn mit dem immer größer werdenden Ort wachsen auch die Aufgaben. Zuletzt kam die Mittwochsgruppe schon auf 1000 geleistete Arbeitsstunden. „Die Gemeinde setzt hier die Prioritäten“, betont Wilhein. Deshalb weisen die Ehrenamtler auch immer wieder darauf hin, dass Missstände direkt an die Gemeinde zu melden sind und nicht bei ihnen. Hilfe ist der Gruppe jederzeit willkommen. Pünktlich um 9 Uhr ist üblicherweise von April bis November Treffen, nunmehr am neuen Bauhof der Gemeinde in der Koleitsche, und von dort aus geht es dann zu den unterschiedlichsten Einsätzen.

Die Mittwochsgruppe wurde schon mehrfach ausgezeichnet

Aber Arbeit ist nicht alles: „Das Gesellige kommt auch nicht zu kurz mit einem kleinen Umtrunk, dem Grillen einmal im Monat oder der jährlichen Mehrtagesfahrt. Auch die arbeitsfreie Zeit wissen wir uns zu vertreiben mit unterschiedlichsten Aktivitäten“, verrät Wilhein, der nicht ohne Stolz berichtet, dass die Mittwochsgruppe schon mehrfach ausgezeichnet worden unter anderem mit dem Umweltpreis der Samtgemeinde Brome im Jahr 2006, dem Ehrenamts-Preis „Mensch 2015“ und dem Ehrenamtspreis der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg im vorigen Jahr. „Anreiz genug für uns, weiter zu machen, mit dem Angebot für mögliche Unterstützer, dazu zu stoßen, und der Bitte um Verständnis, wenn etwas mal nicht so ausfällt, wie gewünscht.“

