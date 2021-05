Ehra-Lessien

Einen „holperigen Start“ muss Bürgermeister Jörg Böse der Sanierung der Sporthalle attestieren. Anfang vergangener Woche sollte sie beginnen, konnte aber nicht, weil etwas Entscheidendes fehlt: Holz – fürs Dach-Tragwerk und zum Schutz des Hallenbodens.

Das einzige, was bis dato im Zusammenhang mit den anstehenden Arbeiten vonstatten ging, war die Trennung der Halle vom Stromnetz und das Legen von Baustrom auf die potentielle Baustelle. „Auf dem Holzmarkt ist die Hölle los“, hat Böse vom Zimmerer erfahren, der die neue Dachkonstruktion errichten soll.

„Solche Träger legt man sich nicht ins Lager“

In einem Brief sei der Gemeinde mitgeteilt worden, dass es bislang nicht gelungen sei, von Herstellern eine verbindliche Zusagen für die Lieferung der nötigen Leimbinder zu bekommen. „Solche Träger legt man sich ja nicht ins Lager, die werden für Vorhaben wie das unsrige nach Aufmaß und auf Bestellung gefertigt.“

Abgesehen von diesem Problem, das sich über kurz oder lang löst, wenn die Situation in den an der Kapazitätsgrenze arbeitenden Sägewerken sich entspannt, wird der landläufig dem in Deutschland exponentiell gewachsenen Export geschuldete Mangel an Holz für Bauzwecke in jedem Fall dafür sorgen, dass die Kosten für die Sporthallensanierung steigen, wie der Bürgermeister berichtet.

Kosten bleiben voraussichtlich im Rahmen

Allerdings würden sich dank einiger günstiger Ausschreibungsergebnisse die geschätzten Gesamtkosten von 1,1 Millionen Euro voraussichtlich nicht erhöhen: „Das bleibt im Rahmen.“ Aber es gibt auch noch ein zweites Lieferproblem, das möglicherweise ebenfalls mit dem derzeit unsicheren Holzmarkt in Verbindung steht: „Es sind keine MDF-Platten zu bekommen.“ Diese Mitteldichte Faserplatte besteht zu 80 Prozent aus Holz, ähnelt der Spanplatte, wird aber aus feineren Spänen hergestellt.

Hallenboden wird nur an einigen Stellen erneuert

In Ehra sollen sie von der Maurerfirma – die auch Mauerdurchbrüche schafft und die westlichen Fensternischen verschließt – (über eine Schicht aus Folie) auf dem Hallenboden ausgelegt werden, um diesen zu schützen – vor herabfallendem Material und Regen „während der Dachöffnungszeit“. Der Schwingboden der 1976 gebauten Halle soll nämlich nicht ausgetauscht, sondern „nur an einigen kleinen Stellen erneuert werden“. Bevor die Platten nicht an Land kommen und ein Liefertermin für die Tragbalken steht, könne das Abriss- Unternehmen, das „in den Startlöchern“ stehe, nicht damit beginnen, das alte, laut Gutachten nur noch eingeschränkt tragfähige Hallendach abzubauen.

Hoffnung: Im Oktober Halle für Vereins- und Schulsport öffnen

Hoffnung: Die Halle soll ab Oktober wieder nutzbar sein. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Zwar sind noch lange nicht alle Arbeiten der an der Sanierung der Halle beteiligten Gewerke ausgeschrieben – und wer weiß, welche Überraschungen die Lage auf dem Baumarkt und Lieferengpässe noch bereit halten –, aber Bürgermeister Jörg Böse ist „noch guter Hoffnung“, dass der gerade entstehende Verzug auf der Zeitschiene keine gravierenden Folgen für die Baumaßnahme haben wird: „Es wäre toll, wenn die Halle, Corona mal ausgeklammert, zum Oktober für den Vereins- und Schulsport wieder zur Verfügung stehen würde.“

Wegen Förderung Arbeiten bis Jahresende abschließen

Zunächst mal verbindlich einzuhalten sei allerdings ein anderer Termin: Die Arbeiten müssten aufgrund der bewilligten Fördergelder in Höhe von 400 000 Euro bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ein solches Szenario liege aber noch in weiter Ferne und könne auch durch einen Antrag auf Fristverlängerung im Ernstfall entschärft werden.

Von Jörg Rohlfs